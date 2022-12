Masters of Rock reunirá en Chile a Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row

El próximo 30 de abril, el Estadio Santa Laura se llenará de la energía del rock para recibir por primera vez juntos a las trascendentales bandas: Kiss, Scorpions Deep Purple,Helloween y Skid Row. Estas legendarias agrupaciones, que han marcado a varias generaciones de fanáticos, son parte del line up de Masters of Rock, inédito concierto que promete ser uno de los hitos de la música en 2023.

La venta de entradas comenzará el viernes 16 de diciembre a las 11:00 horas a través de PuntoTicket, único medio oficial para su adquisición, con un 20% de descuento -con todo medio de pago- por 48 horas o hasta agotar el stock de preventa.

Como parte de esta reunión de monstruos del rock, llegará a Chile la banda neoyorquina Kiss, que cuenta con 50 años de exitosa trayectoria, a través de la cual se han convertido en uno de los íconos del rock a nivel mundial. Tanto su extravagante estilo, como su poderosa propuesta musical, han elevado a la banda y sus canciones a la cima de los rankings y listas más importantes en los cinco continentes.

Después de cinco años, los maestros del rock, Deep Purple, vuelven a Chile para presentar parte de su trascendental cancionero. La agrupación británica, catalogada como una de las precursoras del hard rock y el heavy metal, cuenta con más de 50 años de historia con singles que se han vuelto himnos para sus millones de seguidores en todo el mundo. En 2022, Deep Purple presentó los álbumes “Extras: The Now What?! B-Sides and Bonus Songs” y “Extras: The Infinite B-Sides and Bonus Songs”.

Desde Alemania, en tanto, llegará Scorpions, fenómeno de la música europea que nació hace más de cinco décadas, manteniéndose en plena vigencia hasta el día de hoy. Su último estreno es el disco doble “Rock Believer (Deluxe)” publicado en febrero de 2022.

Por su parte, los también alemanes Helloween llegan al cartel de Masters of Rock para aportar con su todo su power metal. La última producción de esta banda, lleva su mismo nombre y fue lanzada en junio de 2022, marcando el regreso de Kai Hansen (guitarra y voz) y de Michael Kiske (voz).

Completa el line up de los maestros del rock de todos los tiempos, Skid Row, una de las bandas más representativas de fines de los ’80 y los años ’90. Formada en Nueva Jersey, en 1986, pronto se transformaron en uno de los íconos del Rock Americano. Hace sólo dos meses, estrenaron “The Gang´s All Here”, placa que se sitúa en el top 20 del mundo donde debuta su nuevo vocalista Erik Grönwall. Produce The FanLab.