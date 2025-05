143 mil muertes por tabaco, alcohol, azucarados y ultraprocesados en México en 2024

En México, más de 143 mil personas murieron entre enero y septiembre de 2024 a causa de enfermedades prevenibles vinculadas al consumo de productos dañinos como el tabaco, el alcohol, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Así lo denunciaron organizaciones sociales en una conferencia de prensa donde exigieron al Estado adoptar políticas públicas más firmes para frenar esta crisis de salud pública.

Organizaciones como Salud Justa Mx, El Poder del Consumidor y la Red de Acción sobre Alcohol advirtieron que el país no alcanzará la meta internacional de reducir 30% la mortalidad por enfermedades no transmisibles si no se regulan con contundencia estos productos promovidos por intereses corporativos. Enfatizaron que estas muertes no son inevitables, sino consecuencia directa de decisiones políticas que han favorecido durante décadas a las industrias alimentaria, tabacalera y de bebidas alcohólicas.

Erick Ochoa, representante de Salud Justa Mx, detalló que más de 63 mil de esas muertes están directamente ligadas al consumo de tabaco, más de 40 mil a bebidas azucaradas y casi 39 mil al alcohol. Estos datos revelan que las prácticas de consumo impuestas por el mercado están provocando una epidemia silenciosa, con efectos devastadores tanto en vidas humanas como en recursos económicos.

Luis Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol, destacó que el alcohol y el tabaco son las drogas legales que más enfermedades y muertes provocan en el país. En el caso del alcohol, su impacto económico representa aproximadamente el 2.1% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 52 mil millones de pesos se destinan cada año a atender enfermedades derivadas de su consumo, lo que refleja un gasto público desproporcionado frente a una política preventiva claramente insuficiente.

Por su parte, Paulina Magaña, del Poder del Consumidor, alertó sobre el papel determinante de las bebidas azucaradas en la expansión de la diabetes en México. El país se ubica en el segundo lugar mundial y primero en América Latina en muertes atribuibles a esta causa. Mientras la prevalencia de la diabetes pasó del 10.7% al 18.3% entre los años 2000 y 2022, las muertes anuales se incrementaron hasta casi triplicarse, alcanzando las 115 mil. Esta tendencia expone el fracaso de las políticas sanitarias frente al poder de la industria alimentaria.

Las organizaciones exigieron que el próximo Programa Sectorial de Salud 2025-2030 incorpore acciones eficaces para frenar el consumo de estos productos. Subrayaron la importancia de aplicar impuestos especiales más agresivos, prohibir completamente la publicidad y el patrocinio, garantizar espacios libres de humo y establecer mecanismos de vigilancia y evaluación permanentes. Estas acciones, según insistieron, son esenciales si se pretende cumplir con los compromisos internacionales establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También puedes leer: Gobierno Federal planea recuperar 600 mil viviendas abandonadas en México.

Guadalupe Ponciano, coordinadora del Comité Interinstitucional para la Lucha Contra el Tabaco, recordó que esta no es una problemática exclusiva de México. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes causan millones de muertes al año, muchas de ellas evitables. Este panorama confirma que el modelo económico actual prioriza las ganancias corporativas sobre el derecho a la salud.

Fotografía: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com