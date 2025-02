Alejandro Armenta llama a Agua de Puebla a reconocer que no sirve, evidenciará su ineptitud

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, llamó a la empresa Agua de Puebla a reconocer que no sirve para dar el servicio del cual ostenta una concesión y que solamente ha visto su contrato como un negocio.

En entrevista, el mandatario estatal manifestó su molestia ante la empresa encargada del servicio de agua en la capital del estado y la zona metropolitana, debido a la escasez y mal servicio que brindan.

Además de ello, consideró que han mostrado ineptitud en los más de 10 años que han sido titulares de la concesión, mientras que sólo muestran interés en sus ganancias.

Alejandro Armenta sentenció que su administración no le retirará el contrato a Agua de Puebla, pues esto representaría un gasto enorme para el estado, pero aseguró su administración sí exhibirá su mal trabajo.

Sin embargo, puntualizó que si la empresa también conocida como Concesiones Integrales no puede cumplir con el servicio, es mejor que se retire y dejen de ver todo como un negocio.

«A mí me molesta que no haya agua, y tenemos que trabajar, pero hay una concesión, entonces a la concesión le decimos respetuosamente que se pongan las pilas, y si de plano no quieren servir a Puebla, como se merece y sólo están pensando en cuanto ganan, que se retiren, pero que reconozcan que no sirven para dar el servicio»

Alejandro Armenta Mier

Gobernador de Puebla