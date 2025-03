Andrea Chávez responde a críticas de la oposición y cuestiona al gobierno de Chihuahua

La senadora de Morena, Andrea Chávez, se ha visto envuelta nuevamente en la polémica tras un video publicado en redes sociales en el que refutó las acusaciones de la oposición y del gobierno de Chihuahua sobre su trabajo con las «caravanas de salud«. Estas caravanas, que ofrecen atención médica gratuita en las colonias de Ciudad Juárez, han sido objeto de controversia, ya que algunos sectores de la oposición las han vinculado con un posible fraude y hasta con una campaña electoral anticipada en favor de la senadora, con el argumento de que estas actividades están financiadas de manera irregular.

Véase también: Senado respalda la integridad de Javier Corral tras agresión en el aeropuerto de Chihuahua

El origen de esta controversia comenzó cuando algunos medios de comunicación, como Latinus, y figuras de la oposición, acusaron a Chávez de estar utilizando recursos privados en su estrategia política, específicamente criticando la supuesta vinculación de las unidades móviles con una empresa privada de la que se ha dicho que su dueño tiene relación con Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado. Los opositores también señalaron que las unidades médicas podrían haber sido adquiridas por una suma millonaria de 10 millones de pesos, lo que elevó las sospechas de que las caravanas fueran una fachada para fines electorales.

Frente a estas acusaciones, la senadora Chávez defendió su trabajo asegurando que su única motivación es proporcionar atención médica gratuita a los habitantes de Ciudad Juárez, especialmente en colonias donde el acceso a los servicios de salud es limitado. Rechazó la idea de que se estuviera llevando a cabo una campaña electoral, subrayando que no ha utilizado recursos públicos para financiar las caravanas y que su propósito siempre ha sido el bienestar de la población más vulnerable.

“No quieren que haya doctores gratuitos en las colonias, solamente porque ellos no fueron quienes los llevaron. Les dolió profundamente que yo, sin usar un solo peso del recurso público, tuviera que llegar a hacer el trabajo que ellos se negaron a hacer, al no poder controlar el negociazo de las adjudicaciones de medicinas y equipo” Andrea Chávez

Senadora de Morena

Además, la senadora criticó a los opositores por intentar frenar su labor social, argumentando que, al no haber sido ellos quienes organizaron este tipo de iniciativas, se sienten amenazados por el impacto positivo que tienen en la comunidad. Chávez señaló que su trabajo ha sido sistemáticamente atacado por figuras políticas como Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y Carlos Alazraky, quienes la han acusado de utilizar estas acciones para posicionarse de cara a las elecciones de 2027, aunque en este momento no está en campaña y no hay veda electoral.

La senadora también aprovechó la oportunidad para criticar duramente al gobierno de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Según Chávez, la administración estatal no ha hecho lo suficiente para mejorar la calidad de los servicios de salud en la región y que, en lugar de apoyar proyectos como las ‘caravanas de salud’, optan por atacar a quienes están trabajando para cubrir esa falta de atención. Chávez destacó que, si el gobierno estatal estuviera haciendo su parte, no sería necesario que ella tuviera que gestionar apoyo para las comunidades más necesitadas.

En su mensaje, también hizo referencia a la entrega de contratos millonarios por parte del gobierno de Campos, específicamente a su esposo, lo que, según la senadora, pone en evidencia una falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Chávez cuestionó la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y comparó la situación con otras prácticas controvertidas, como la clasificación de ciertos contratos como de «seguridad nacional», lo cual considera una forma de ocultar información crucial.

A pesar de los ataques, Chávez reafirmó su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la población chihuahuense, sobre todo en temas de salud, sin ceder ante las presiones de quienes buscan frenar sus esfuerzos. Señaló que el principal obstáculo para el éxito de sus iniciativas proviene de aquellos que tienen intereses en el control de los contratos y recursos en el sector salud, y expresó que lo único que la oposición no quiere es ver que se brinde atención médica gratuita en las colonias, ya que no fue ellos quienes pusieron en marcha estas caravana.

El enfrentamiento entre la senadora y los opositores continúa en medio de un clima de tensión política en Chihuahua, donde los actores locales siguen discutiendo sobre la transparencia y las prioridades de los recursos públicos en el estado.

Foto: El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com