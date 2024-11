Apoya Ardelio Vargas mandos militares para garantizar seguridad en municipios de Puebla

Ardelio Vargas Fosado, exsecretario de Seguridad Pública de Puebla (SSP), respaldó la designación de mandos militares en las secretarías de Seguridad Pública de municipios del estado.

Desde el Congreso del Estado, el también subsecretario de Seguridad en la gestión de Miguel Barbosa Huerta expuso que la decisión de dejar las riendas de la seguridad pública a mandos militares no debe ser mal vista ni condenada por la sociedad, sino respaldada.

Afirmó que los miembros de las Fuerzas Armadas son parte de la ciudadanía y siempre han estado con la sociedad. Asimismo, descartó que la decisión de colocar a perfiles militares en estos cargos públicos no significa que la entidad esté en vías de ser militarizado.

Por otra parte, Ardelio Vargas consideró que el objetivo de contar con estos mandos es hacer frente a la delincuencia a través de una estrategia coordinada, por lo que opinó que esto no le hace mal a la entidad.

Expuso que puede haber casos en los que se vean rebasadas las autoridades locales, y no hay nadie mejor para intervenir que las fuerzas armadas.

«Cuando son rebasadas las capacidades de las autoridades locales, ahí entra la vulneración de la seguridad interior, y nadie mejor que quien tiene el despliegue, la capacidad, la capacitación y la fuerza para contener todo esto. No es una cosa sencilla. Yo no sé qué es lo que no le ven bien a los militares»

Ardelio Vargas Fosado

Exsecretario de Seguridad Pública de Puebla