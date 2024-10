Ayuntamiento de Adán Domínguez no cumplió con programa Mil Calles: José Luis Figueroa

A pesar de que en su informe de labores, el alcalde sustituto de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, destacó que se superó la meta del programa Mil Calles, el diputado local, José Luis Figueroa, declaró que esto no corresponde a la realidad.

En entrevista, el legislador del Partido del Trabajo (PT) declaró que Adán Domínguez registró calles que fueron rehabilitadas a través del mencionado programa, pero afirmó que hay varias en las que no se ve este trabajo.

Mencionó que en el Distrito 20, ubicado en la zona sur de la ciudad de Puebla, ha hecho recorridos en los que ha detectado calles que no fueron intervenidas pero fueron presentadas como parte del programa.

«No es nada de lo que dicen, esas mil 400 calles no las vemos. La misma gente me lo ha dicho, no hay nada, hay muchos baches, no hay calles pavimentadas, incluso se habla de calles que fueron entregadas y están totalmente en terracería».

Por ello, mencionó que apoyará la petición de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María de la Barreda Angón, para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revise el programa Mil Calles.

Asimismo, indicó que desde el Congreso del Estado se apoyará al próximo presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, para que se investigue el trabajo de la administración saliente.

Lamentó que el actual gobierno municipal vaya a concluir su periodo el martes 15 de octubre dejando una deuda de 600 millones de pesos generada por gastos no planeados en materia de seguridad pública e infraestructura.

