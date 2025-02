Beca Rita Cetina: Arranca la entrega de tarjetas en secundarias públicas

México – La Beca Rita Cetina, ha iniciado la distribución de tarjetas en secundarias públicas de Morelos, Veracruz y Yucatán. Este apoyo económico, destinado a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en educación básica, representa un avance significativo en el fortalecimiento de la educación pública y el combate a la desigualdad.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que la entrega de tarjetas comenzó el pasado 5 de febrero y continuará durante todo el mes de febrero y marzo. «Ya este fin de semana, viernes y sábado, tuvimos a la Presidenta de la República en Veracruz, en algunas escuelas, ya distribuyendo estas tarjetas«, declaró Delgado Carrillo durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México que busca apoyar a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria. Si bien este año comenzará con estudiantes de secundaria, se espera que en el futuro se extienda a los demás niveles de educación básica.

Hasta la fecha, se han distribuido 88 mil tarjetas del Banco del Bienestar, lo que permitirá a las y los beneficiarios del programa recibir sus pagos de manera directa y transparente. La Beca Rita Cetina representa un apoyo bimestral de mil 900 pesos para cada familia, con un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante adicional en secundaria.

¿Cómo recibir la tarjeta?

Para recibir la tarjeta, es necesario presentar copia de los siguientes documentos:

Madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (original y copia) Acta de nacimiento (copia) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (copia) CURP (copia)

Becaria o becario:

Acta de nacimiento (copia) CURP (copia)

Es importante destacar que junto con la tarjeta, se entregará un acuse de recibo que deberá conservarse para futuras aclaraciones. Además, se tomarán fotografías de las y los beneficiarios al momento de recibir la tarjeta, sin lentes oscuros ni gorra.

¿Qué pasa si no puedo ir a la escuela el día de la entrega?No hay problema si la beneficiaria o el beneficiario no puede acudir a la escuela el día de la entrega. Sin embargo, en caso de que la madre, el padre o tutor no pueda asistir, deberá acudir a la Sede Auxiliar de Representación Estatal más cercana para solicitar la tarjeta y recibirla posteriormente.

Fotografía: Redes

