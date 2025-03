Caso Colosio: Nuevas revelaciones y acusaciones

A más de tres décadas del trágico asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, nuevas revelaciones y acusaciones sobre los hechos que marcaron un antes y un después en la política mexicana siguen sacudiendo al país. En este contexto, dos figuras del PRI, Francisco Labastida y Alejandro “Alito” Moreno, han lanzado nuevos comentarios sobre el caso, avivando las teorías y la controversia en torno a la muerte de Colosio.

En sus memorias tituladas La Duda Sistemática, Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa y también excandidato presidencial del PRI, relató una conversación que tuvo con Luis Donaldo Colosio poco antes de su muerte. Según Labastida, le advirtió a Colosio sobre el peligro al que se exponía por sus propuestas contra el narcotráfico y las conexiones políticas que protegían a los criminales, quien en esos días había hablado públicamente sobre la necesidad de una “mano dura” contra el crimen organizado. Según Labastida, estas declaraciones lo pusieron en la mira de aquellos que preferían mantener el statu quo, y su muerte fue una consecuencia directa de ello.

“Yo le dije a Luis Donaldo, fuimos muy amigos, muy amigos; yo le dije a Luis Donaldo, en dos ocasiones, porque él me dijo que le iba a meter mano al narcotráfico y a los políticos que protegían al narcotráfico” relató el político. Aseguró que le dijo que no podía decir eso cuando sólo era un candidato y no tenía ninguna clase de poder: te estás arriesgando a que te maten, te van a matar, Luis Donaldo, no puedes decir eso»

Francisco Labastida