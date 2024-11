Cuautlancingo apoya a contribuyentes con descuentos en pago del predial por El Buen Fin

Como parte de la campaña comercial El Buen Fin 2024, el Cabildo aprobó en sesión extraordinaria, encabezada por el presidente Omar Muñoz Alfaro, aplicar tarifas de descuento a los ciudadanos de Cuautlancingo para el pago del predial.

Te podría interesar: Ladrones dan ‘cortinazo’ a tienda de pinturas en Cuautlancingo

Del 15 al 18 de noviembre se hará un descuento del 15% a quien acuda a realizar su pago y se condonará el 100% en multas y recargos para cuentas morosas de antes del 2024.

Los regidores también avalaron, por unanimidad, la “Campaña de pago anticipado de predial y limpia 2025”, que iniciará el 19 de noviembre del presente año y concluirá el 30 de abril del 2025.

Cuáles son los beneficios para los contribuyentes en el predial:

• Tarifas del 2024 para quien haga su pago anticipado.

• Condonación de multas y recargos para cuentas con rezago.

• Descuento para población vulnerable (Inapam, jubilados y pensionados, personas con capacidades diferentes y viudos/as).

Por otra parte, para quienes paguen en diciembre del 2024 y en enero del 2025, el descuento será del 10% y se condonará el 100% de los recargos de años anteriores.

Para aquellos que lo realicen en enero y febrero del 2025, el descuento será del 8% y se condonará el 80% de los recargos de años anteriores.

Quienes acudan en marzo y abril del 2025, obtendrán un descuento del 5% y se les condonará el 50% de los recargos de años anteriores.

Estas son las restricciones para participar en las promociones:

• No válida para prediales que paguen la cuota mínima.

• No aplica descuento sobre descuento.

• No aplica para cuentas prediales industriales ni comerciales.

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com