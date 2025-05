Designan a Rubalcava como nuevo director del Metro en la CDMX

La reciente designación de Adrián Rubalcava como director del Metro capitalino ha encendido las alarmas en sectores progresistas que consideran su nombramiento un retroceso ético y político para la Cuarta Transformación. Diversas voces advierten que este tipo de decisiones contradicen el espíritu de renovación que promueve Morena, especialmente después de la carta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum a la dirigencia del partido.

El periodista Alejandro Páez Varela criticó duramente la decisión, calificándola como “una broma pesada” que mina el mensaje de Sheinbaum: “Es como una broma pesada para echarle a perder la carta a la Presidenta y los acuerdos de Morena. […] Es una pena que este violento llegue a la Ciudad de México”, declaró.

Adrián Rubalcava Suárez, exmilitante del PRI, fue nombrado este 6 de mayo como nuevo titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro. A lo largo de dos décadas ha sido señalado por prácticas autoritarias, como el uso de violencia contra periodistas y opositores. Su salto a Morena se dio tras no haber sido elegido como candidato por el bloque opositor en la capital.

Su llegada al Metro ocurre justo después de que la presidenta Sheinbaum pidiera a Morena evitar prácticas como el amiguismo y el pragmatismo excesivo, alertando del riesgo de que el partido se convierta en una maquinaria de poder sin principios.

El periodista Álvaro Delgado también expresó su inconformidad:

“Cuando hoy se hace oficial uno tiene derecho a decir: ¿este es el cambio ofrecido? […] ¿Realmente hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace?”, cuestionó.

El nombramiento también despierta dudas sobre un posible aval presidencial. Aunque formalmente la decisión fue tomada por Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Delgado sugirió que podría haber un acuerdo político detrás, derivado del apoyo que Rubalcava brindó a Sheinbaum durante la campaña presidencial.

Fabrizio Mejía Madrid, por su parte, exigió una explicación clara del gobierno capitalino:

“¿Qué necesidad tienen Clara Brugada y el Gobierno de la Ciudad de México de poner a Ruvalcava al frente del Metro? Que lo explique”.

El analista también recordó que Rubalcava fue uno de varios perfiles polémicos incorporados por Morena en 2024, como parte de una estrategia de “blindaje electoral” para no perder la capital: “Hubo una operación para filtrar a este tipo de personajes. En el caso de Cuajimalpa esto fue parte de la paranoia de garantizar que se ganara la Ciudad de México a como diera lugar”.

Para Mejía, el error no fue permitir que personajes del viejo régimen se sumaran al movimiento, sino darles cargos públicos: “Morena no puede por ley prohibir que estén, pero al menos no darles cargos públicos. […] Para qué necesitas ese tipo de personajes si ya tienes una Presidenta con 80 % de aprobación”, sentenció.

A pesar de las críticas, el gobierno capitalino justificó el nombramiento de Rubalcava destacando su “experiencia administrativa” y su “compromiso con la ciudad”, aunque sin responder a las inquietudes de fondo sobre su historial político.

