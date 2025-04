Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans: 3 cantantes mexicanas que tienes que escuchar

Por: Azul Segura

El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans y No Binarias, una fecha que surgió en 2009, gracias a la psicoterapeuta y activista transgénero Rachel Crandall, que busca nombrar y celebrar la vida y la resistencia de las personas que habitan el paraguas trans, que incluye a personas trans, no binarias, de género fluido y otras identidades que desafían las categorías tradicionales de género.



El contexto mexicano para las personas trans

En los últimos años México ha avanzado en materia de derechos: en 2015 se obtuvo el reconocimiento legal de la identidad de género y en 2019 la implementación de reformas contra la discriminación en áreas como la salud, el empleo y la educación. Pese a estos avances, las leyes no son suficientes y no representan la realidad en materia de seguridad, violencia y no discriminación a las personas trans. Aún falta una implementación efectiva de las políticas públicas en varios estados de la república, así como una descentralización del acceso a estos derechos.



El trabajo que queda por hacer, desde la educación, la cultura y la legislación, se refleja en el hecho de que México se encuentra entre los principales países con mayores niveles de violencia transodiante a nivel mundial. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2020, el país ocupó el primer lugar en América Latina y el segundo a nivel mundial en transfeminicidios.



Lucha y celebración: ¿Qué implica ser “visible”?

Cada vivencia trans es única, por lo que “ser visible” puede entenderse y acuerparse de manera diversa, lo que es un hecho, es que existir trans implica un proceso de (re)pensarse, (re)presentarse, (re)leer el cuerpo y (re)afirmarse para finalmente, (re)vivirse. Es a través de este proceso en el que se reconstruye la vida y se pueden encontrar otras formas de celebrarla y de defenderla de la transfobia. Es importante nombrar que, en el mayor de los casos, esta resistencia y reafirmación no sería posible sin la existencia de comunidades que hagan visible que otras formas de existir en el mundo son posibles.



Cantar la vida para hacerse visible

En el marco de esta conmemoración, y pensando en la importancia de la representación para imaginar otras posibilidades, aquí tres cantantes trans mexicanas, quienes combaten la invisibilidad con la voz, y comparten la belleza y la profundidad de hacerse visible a través del arte.



Luisa Almaguer

Luisa Almaguer es cantante, actriz y comunicadora originaria de Azcapotzalco.



“Siempre me presento como cantante trans porque me parece importante la visibilidad. Si yo hubiera conocido la palabra trans cuando tenía 14 años y hubiera entendido de lo que se trataba fuera del estereotipo, mi vida hubiera sido mucho más fácil. No tendría que haber sido difícil o dolorosa, pero lo fue.”.

Luisa Almaguer en La Hora Trans.



A través de una voz afilada y profunda, Luisa habla de vivencias que resuenan en otras vidas disidentes. Algunas de las canciones de su último álbum, “Weyes”, hablan de sus experiencias al relacionarse con hombres, en algunas, de manera sexo-afectiva: pone sobre la mesa que este último sigue siendo un vínculo que algunos temen hacer visible. En canciones como “Wey” canta la realidad y la expone para que, si algo de esta atraviesa, al menos no se quede dentro, que termine de salir y que lo haga a través de la música.



“Que quererme no es de valientes

y lo sientes

se disfruta y ya está

. . .

Dilo fuerte, es importante

que me quieres y que sepan los demás”.

Wey, Luisa Almaguer.



El género musical de Luisa es muy versátil, atraviesa la cumbia, el shoegaze y el grunge. Una de las canciones favoritas a recomendar en esta publicación es “Nube”, que recuerda y ancla al escucha a resistir y quedarse en “este mundo” en “este cuerpo”.



“Qué merecido darnos lo que tanto se nos negó

…

a este mundo le haces falta

tanta falta

a este mundo le hago falta

tanta falta

…

wey, te quiero,

y también a mi propio cuerpo,

le hecho falta tanta falta”.

Nube, Luisa Almaguer



La Bruja de Texcoco

La Bruja de Texcoco es cantante y actriz.



Ella cuenta que su nombre proviene del recuerdo de la primera vez que alguien se refirió a su feminidad, no para ofenderla, sino para celebrarla y para nombrar lo mágico de su canto.



“Cruzas una línea muy delgada y tú puedes ser lo que quieras ser, y yo voy a ser una mujer, y no cualquier mujer, yo voy a ser una bruja”.

La Bruja de Texcoco en MusicalízamesteDEPA!



A través de un manejo -que se siente mágico- del arpa jarocha y el folclore, la Bruja de Texcoco invita a sentir el dolor para abrazar la herida, a no resistirse al amor y a no perderse la vivencia compleja, pero hermosa y valiente de ser libre.



“Sé que el miedo es parte en el camino hacia la libertad

tienes que ser fuerte pues es el precio que se tiene que pagar”.

Chéni (Miedo), La Bruja de Texcoco.



En diversas ocasiones, La Bruja de Texcoco ha reafirmado el impacto de la música como territorio de lucha contra el sistema cisgénero, así como la importancia que tiene para ella la visibilidad en otras vidas, especialmente en las infancias:



“Mostrarme para que futuras generaciones tengan la libertad de expresarse como ellas quieran. Qué más me hubiera gustado a mí que a mis 21 años hubiera conocido una Bruja de Texcoco”.

La Bruja de Texcoco para Shock



Como un punto de encuentro con Luisa Almaguer y su tema “Wey”, La Bruja de Texcoco también ha abordado el tema del rechazo y la hipocresía de la sociedad mexicana al relacionarse con las mujeres trans, pero no desde una voz que es víctima, sino a través de una voz honesta, a la que no le importa “incomodar” y que expone que la forma más sencilla de seguir replicando estigmas transfobicos, hacia la vivencia trans, es silenciar esta.



“La que nadie quiere ver soy

la que a todos provoca voy

soy música de templo y comunión

la que nadie quiere ser soy

soy feminidad y añoranza infinita

soy la brisa del Mar que te envuelve en silencio”.

Náhuatl Papalotl, La Bruja de Texcoco.



Zemmoa

Zemmoa es cantante, compositora, escritora, diseñadora y modelo originaria de Cuernavaca.



Sobre su nombre, ella relata un dato muy chic, como su personalidad, y es que este surgió de la pronunciación de “C´est moi” (Soy yo, en francés); se escribe “Zemmoa” por “Z” de zorro y doble “mm” por su admiración a Madonna (doble nn). Zemmoa se dio cuenta que quería ser cantante cuando vio a Madonna en vivo por primera vez.



Cuando habla de su trabajo como cantante, cuenta que es una de sus formas de sobrevivir al sistema cisgénero, a través de su musica busca compartir la resiliencia de su espíritu y proyecto. Así, la resistencia hecha celebración y bandera, puede escucharse en sus álbumes. Como en “NNVAV” (Nadie Nos Va A Vencer) cuyas letras mezcladas con ritmos de synthpop afirman que “sí se puede luchar por ser feliz”.



“Aunque no veas el sol

hay que tener en tanto fuerza de hierro y vigor

…

una palabra que aliente

un abrazo de amor

nada nos vence”.

NNVAV, Zemmoa.



Escuchar a Zemmoa es como ir a una fiesta para bailar y sanar, con canciones que declaran vivencias personales que se vuelven colectivas entre la comunidad disidente. Además de la música, uno de los elementos fundamentales en el arte de Zemmoa es su imagen y estilo, a través de los cuales busca transmitir su representación de la feminidad, de una fuerza-fuego brillante y de la resistencia. Estos elementos se combinan en su tema “John Travolta Flow”, en el que hace referencia a la Cultura Ballroom, una celebración política y comunitaria en la que participan personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Con un fragmento de esta canción termina esta nota, para transmitir lo valioso de ser visible, de abrazarse y celebrarse allá afuera, de la forma en que cada unx se sienta segurx. La violencia transfóbica permanece en el país, pero así también la resistencia, la voz y la existencia trans.



“Oye yo quiero ver

¿A quién?

A ti! Clara que sí

mira a esta bandida, como camina

la categoría es pasarela

la pista a ti te ama

lobota y peligrosa

a ti te llaman

derramas el coño

caderas con piernas eternas”.

John Travolta Flow, Zemmoa ft. Lenchanter.

Fotografía: Redes

