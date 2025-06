El doble discurso de artistas y futbolistas: Hacen millones con los migrantes y se esconden ante las injusticias

El lucrativo mercado de los migrantes mexicanos en Estados Unidos no solo ha alimentado la economía de los artistas y futbolistas, sino que les ha dado el escenario para brillar bajo los reflectores del éxito. Sin embargo, estos mismos personajes que se enriquecen con el apoyo de la comunidad migrante, parecen tener amnesia cuando se trata de hablar de las injusticias que estos enfrentan en su travesía por sobrevivir al racismo, la discriminación y la explotación.

Las celebridades mexicanas llenan sus bolsillos con millones de dólares generados por los sentimientos de nostalgia y pertenencia de los paisanos en el extranjero. Pero, curiosamente, cuando los abusos a los derechos humanos son evidentes, estos íconos se vuelven invisibles. Ni un tweet, ni una declaración, ni mucho menos un acto de solidaridad genuina. Solo silencio. Porque claro, ¿para qué comprometerse con algo que podría afectar a sus patrocinadores o reducir sus ingresos?

Futbolistas y músicos que en su mayoría deben su éxito a los migrantes que los siguen y consumen, no hacen nada cuando el Gobierno de Estados Unidos refuerza su hostilidad hacia los mismos que les hicieron ricos. Las violaciones de derechos humanos contra los migrantes no parecen importarles, mientras sigan llenando estadios o escenarios. Lo que realmente les interesa es que las puertas de los mercados permanezcan abiertas. Y que el dinero siga fluyendo sin que nadie les pregunte por qué no se han pronunciado ante las injusticias que sus seguidores viven en carne propia.

Es el típico caso de ganar y callar: lucrar con la comunidad mientras se permanece cómodamente distanciado de las tragedias que, paradójicamente, te dan de comer. Porque, al fin y al cabo, ¿qué importa la lucha por los derechos humanos si tu saldo bancario sigue subiendo? Los migrantes, que les dan fama y dinero, siguen siendo solo una «causa» más, un mercado al que exprimir hasta la última gota de rentabilidad.