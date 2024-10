Entre 450 y 680 MDP mide el hoyo financiero heredado de Eduardo Rivera y Adán Domínguez: Pepe Chedraui

El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, confirmó que Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez sí dejaron un hoyo financiero en la administración municipal de entre 450 y 680 millones de pesos.

En entrevista, el presidente municipal expuso que hasta este jueves 17 de octubre su equipo comenzará a revisar a fondo las finanzas que heredó de la administración panista, a fin de tener un poco más de certeza sobre la situación del Ayuntamiento.

Precisó que durante la firma de actas de entrega-recepción, que se efectuó el miércoles 16 de octubre, el equipo del ex edil les informó que sí existe un hoyo financiero que podría ser de hasta 680 millones de pesos.

Chedraui Budib sentenció que esta es una situación que no solapará el Ayuntamiento de Puebla, por lo que advirtió que habrá mano firme, pero sin persecuciones.

«Sí existe un hoyo financiero, lo dijeron ellos, lo dijeron tarde. No estamos de acuerdo, no lo vamos a solapar. No habrá persecución, pero va a ser con mano firme».

Pepe Chedraui, alcalde de Puebla