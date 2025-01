Esteban Moctezuma defiende su trabajo al frente de la embajada de México en EE.UU. y llama a la unidad

El embajador de México en los Estados Unidos (EE.UU.), Esteban Moctezuma Barragán, defendió su trabajo y compartió que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, decidió que se mantenga al frente de la sede diplomática.

Lo anterior lo dio a conocer en un video, a través de la red social X, en donde también hizo un llamado a hacer frente a los retos de las políticas que está presentando el mandatario estadounidense.

Abundó que Claudia Sheinbaum, “determinó por el momento mi permanencia en la embajada para decidir precisamente en función de los nuevos tiempos y sus exigencias”.

“Mi decisión ante la presidenta fue seguir haciendo y apoyando en lo que me solicite, porque soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente y a nuestros intereses nacionales. Me ha pedido apoyarla y así será. Un día, un mes, un año más, ella lo decidirá en función de lo que México necesite, porque no es tiempo de vanidades ni de actitudes egoístas”

Esteban Moctezuma Barragán

Embajador de México en los Estados Unidos (EE.UU.)