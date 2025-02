Jueces investigados por frenar reforma judicial

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra los jueces Sergio Santamaría Chamú y Gabriela Ruiz Márquez, quienes otorgaron suspensiones en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno. Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió un procedimiento administrativo contra Ruiz Márquez, quien ordenó detener el proceso de elección de jueces y magistrados previsto para junio.

Durante la Conferencia de los Jueces, el magistrado Juan José Olvera López explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad constitucional de no enviar candidatos a la elección de junio. Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), si la SCJN no presenta propuestas, el Senado remitirá la lista de aspirantes al Instituto Nacional Electoral (INE) para su inclusión en las boletas.

El juez Santamaría Chamú detalló que la FGR abrió la investigación tras una denuncia del TEPJF, mientras que Ruiz Márquez denunció intentos de intimidación: “Yo no tengo miedo. Mi resolución está fundada y motivada conforme a la Constitución”, afirmó. Asimismo, expresó su preocupación por el estado de derecho en el país.

Por su parte, la magistrada Julia María del Carmen García criticó que los jueces estén siendo perseguidos por emitir resoluciones contrarias al oficialismo. “Si alguien ha fallado en la procuración de justicia, son las fiscalías, que no han sido tocadas ni con el pétalo de una reforma”, señaló. También cuestionó la imparcialidad de la FGR en la rapidez de las indagatorias contra sus colegas.

También puedes leer: Año de la Mujer Indígena 2025: Claudia Sheinbaum destaca el valor de las raíces culturales de México

El magistrado Olvera López recordó que el TEPJF resolvió que, si la SCJN no aprueba la lista de candidatos, el Senado podrá enviarla directamente al INE. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la Corte de violar la Constitución al no validar las listas de aspirantes. En respuesta, Olvera López sostuvo que la SCJN actúa conforme a la Constitución, la cual le otorga la facultad de decidir si presenta o no las candidaturas.

Fotografía: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com