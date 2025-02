Karla Sofía Gascón en el ojo del huracán: tuits ofensivos, disculpas públicas y su futuro en los Oscars

Karla Sofía Gascón, la actriz española nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez, ha generado una gran controversia en las últimas semanas tras la resurgencia de tuits antiguos considerados ofensivos. Los comentarios, que fueron publicados en sus redes sociales hace años, han provocado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su comportamiento. Además, su disculpa pública y las posibles repercusiones en su nominación a los Premios de la Academia están siendo ampliamente debatidas.

Los tuits controvertidos de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón, quien hizo historia al convertirse en la primera actriz transgénero nominada a un Oscar en la categoría de mejor actriz, se encuentra en el centro de una polémica por antiguos tuits recuperados en las últimas semanas. Estos mensajes, publicados en su cuenta de Twitter (ahora X), contienen comentarios despectivos hacia musulmanes, personas negras y las minorías.

En uno de los tuits, Gascón usó un lenguaje ofensivo al referirse a los musulmanes como “putos moros” y en otro, expresó que la muerte de George Floyd “a muy pocos les importó”. También criticó la diversidad en los Premios Oscars, llamando a la gala de 2021 un “festival afrokoreano” y comparándola con una manifestación política. Estas publicaciones, escritas en español, fueron rescatadas por diversos medios internacionales, lo que desató una fuerte reacción en las redes sociales.

Karla Sofía Gascón pide disculpas públicamente

Ante la creciente polémica, Gascón emitió un comunicado en el que se disculpó por los tuits que generaron tanto dolor. La actriz expresó: “Reconozco la conversación en torno a mis publicaciones anteriores que han causado dolor. Como miembro de una comunidad marginada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado daño”. Este mensaje fue difundido por Netflix, distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, y se centró en su compromiso por un mundo más justo y tolerante.

A pesar de la disculpa, la controversia no ha disminuido. Muchos usuarios en redes sociales han expresado que los comentarios de Gascón son inaceptables, considerando su estatus como figura pública y su nominación histórica al Oscar.

¿Podría Karla Sofía Gascón ser descalificada de los Oscars?

Uno de los puntos más delicados de esta controversia es el posible impacto en la nominación de Gascón a los Premios de la Academia. Según los reglamentos oficiales de los Oscars, no se tolera que los nominados o asociados con una película realicen ataques públicos contra otras producciones o actores competidores. Recientemente, Gascón también acusó a un grupo cercano a la actriz Fernanda Torres, protagonista de I’m Still Here, de estar orquestando una campaña en su contra. Estas acusaciones, que no han sido comprobadas, podrían violar las normas de la Academia, que prohíben las calumnias públicas.

Aunque la Academia aún no ha emitido un comunicado oficial, los expertos en la industria del cine sugieren que Gascón podría enfrentar consecuencias si se comprueba que ha infringido las reglas de conducta. Las acusaciones de calumnias y las críticas hacia la competencia podrían poner en riesgo su permanencia en la contienda por la estatuilla dorada.

Reacciones en redes sociales sobre Karla Sofía Gascón

La desaparición de la cuenta de X de Karla Sofía Gascón no pasó desapercibida. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a llenar los comentarios con memes, teorías y críticas, muchos de ellos recordando otras publicaciones problemáticas de la actriz. Algunos seguidores incluso han sugerido que Gascón se retiró de las plataformas para evitar más comentarios negativos sobre su persona.

En cuanto a las críticas hacia Emilia Pérez, Gascón comparó las reacciones con el Holocausto, lo que generó aún más controversia. “Cuidado con seguir pasando por alto discursos de odio, así empezaron en Alemania y acabamos en campos de concentración”, escribió la actriz, lo que fue interpretado por muchos como una comparación inapropiada y desmesurada.

El futuro de Karla Sofía Gascón: ¿Podrá recuperar su imagen?

La situación de Karla Sofía Gascón se mantiene en un punto de incertidumbre. Mientras que su nominación al Oscar es un logro histórico para la comunidad transgénero, las controversias alrededor de sus antiguos comentarios están empañando su imagen. A medida que los Premios de la Academia se acercan, será interesante observar cómo se maneja esta controversia y si Gascón puede seguir adelante sin que su historial en redes sociales afecte su carrera en Hollywood.

Foto: Redes

