Lenia Batres alerta sobre la influencia de magnates en el Poder Judicial de México

La ministra Lenia Batres, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha señalado que, si el pueblo mexicano no se involucra en la transformación del sistema judicial, continuará existiendo un control indebido sobre los jueces por parte de los grandes magnates del país. En una reciente reunión con miembros de la comunidad indígena de Xaltocan, en el Estado de México, Batres subrayó que el actual funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) favorece la opacidad y los intereses privados, obstaculizando el acceso a una justicia realmente independiente y equitativa.

Batres destacó que los cambios propuestos en la reforma judicial buscan hacer que los jueces, magistrados y ministros rindan cuentas ante la sociedad, actuando con transparencia y comprometidos con el bienestar público. La ministra indicó que, bajo el sistema actual, aquellos que controlan el aparato judicial tienen un interés directo en mantener el statu quo, ya que este les permite continuar con prácticas como el tráfico de influencias y el dispendio de recursos públicos.

Por ello, Batres hizo un llamado a la ciudadanía, advirtiendo que solo con la participación activa del pueblo se podrá garantizar que el sistema judicial funcione de manera justa y transparente. Para la ministra, los jueces y magistrados deben actuar como servidores públicos al servicio de la comunidad, sin ceder a intereses externos ni seleccionar qué leyes cumplir según su conveniencia. En este sentido, hizo un llamado claro: si los jueces no cumplen con su función de representar al pueblo, deberían reconsiderar su posición.

“Yo digo que, si no se es juez, magistrado o ministro del pueblo, no se tiene razón de ser y deberían dedicarse a otra cosa, porque los jueces son servidores públicos, son funcionarios que no pueden interpretar qué ley quieren cumplir y cuál no, deben cumplirlas todas”

Lenia Batres