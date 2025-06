Motociclistas ya no estarán obligados a usar chaleco con número de placas en Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, 03 DE JUNIO DE 2025. La diputada local, Laura Artemisa García Chávez, confirmó que la iniciativa para regular el uso de motocicletas en el estado de Puebla ya no busca obligar a conductores a portar un chaleco con el número de placas.

📣🏍 Confirma la diputada @artemisa_laura que la reforma para regular motocicletas ya no contempla la obligatoriedad en el uso de chaleco con placas. Se espera que la iniciativa sea votada la próxima semana. 📹Vía @DoomPredictions pic.twitter.com/lDDWjhfzX8

En entrevista, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso expuso que la iniciativa ya sólo contempla el uso de casco obligatorio con el número de matrícula para que el conductor pueda ser identificado.

De igual forma, indicó que está pendiente afinar algunos detalles de la propuesta, como el tamaño de las placas que se colocarán en el casco, lo cual se definirá la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

«El tema del chaleco no va a ir, sí el casco. No les vamos a dar un casco especial, en el casco, debe existir la identificación de la matrícula para que el propio tripulante pueda ser identificado. No olvidemos que el motociclista trae el rostro tapado, y necesitamos de alguna manera hacer algo».