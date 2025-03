No habrá ‘fiesta brava’ en la Feria de Puebla de este año

Ninguna actividad que dañe a los animales será promovida por el gobierno del estado, por lo que las corridas de toros están descartadas para la Feria de Puebla de este año.

Esto de acuerdo con Michelle Salas Ganime, titular del Centro de Seres Sintientes de Puebla, quien dijo que la directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Convenciones y Parques, Michelle Talavera, les informó que este tipo de eventos no están contemplados dentro de la Feria.

Afirmó que la administración que encabeza el gobernador, Alejandro Armenta, está a favor de la protección de seres sintientes, por lo que este tipo de proyectos no tienen lugar.

«Nosotros somos un estado cero tolerante al maltrato animal y la cero tolerancia significa no peleas de gallos, no peleas de toros y no peleas de perros. Nosotros estamos a favor de los seres sintientes», expuso la funcionaria.

Reconoció que aún está a la espera de que se confirme que tampoco habrá peleas de gallos, pero confió en que la Feria de Puebla tampoco tendrá entretenimiento de es naturaleza.

Por lo anterior, reiteró que aquellas personas que sean sorprendidas haciendo actividades que lastimen o pongan en riesgo la vida de animales, serán castigadas conforme a lo que establece la ley.

Cabe recordar que la Feria de Puebla 2024 tampoco tuvo corridas de toros, pero en este caso no se celebraron porque agrupaciones promovieron un amparo para ello.

Foto: Redes

