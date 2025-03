“No me felicites, únete a mi lucha”: El Senado conmemora el 8M con arte y reflexión

Con motivo de la cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República abrió sus puertas para acoger a más de un centenar de mujeres de diversas edades que participaron en una actividad artística para plasmar en mantas, carteles y pañuelos sus mensajes en favor de la lucha feminista. La iniciativa fue organizada por la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora.

Bajo el nombre de “Arte y reflexión, rumbo al 8 de marzo”, el evento tuvo como objetivo brindar un espacio de expresión y reflexión sobre los derechos de las mujeres. Durante la inauguración, la senadora Toledo Zamora subrayó la importancia de las mujeres como pilares de las familias y destacó que, además de ser fuertes y profesionales, merecen ocupar puestos de decisión para garantizar el respeto a sus derechos y la equidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Toledo también resaltó que este evento sirve como un puente entre las mujeres y las legisladoras comprometidas con el bienestar del sector femenino. Añadió que las reformas que se impulsen deben ser aplicables y enfocadas en empoderar a las mujeres, asegurando que sus voces sean escuchadas y reflejadas en las políticas públicas.

Entre los mensajes que las participantes plasmaron en los materiales preparados para la ocasión, se destacaron frases como “Merezco vivir sin miedo”, “8 de marzo. No me felicites, únete a mi lucha”, “Calladitas no nos vemos” y “No somos histéricas, somos históricas”. Estas frases fueron elegidas para visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres en su vida diaria y para reivindicar su lucha por la igualdad.

Lindsey Mora, presidenta de la organización “SORE, transformando para las que vienen”, agradeció a la senadora Toledo Zamora por abrir el espacio del Senado para estas actividades, que incluyeron talleres de personalización de pañuelos y carteles con símbolos y frases del movimiento feminista.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el taller “Carta al futuro”, en el que las participantes escribieron cartas dirigidas a su yo futuro, reflexionando sobre el significado del Día Internacional de la Mujer y el poder del pañuelo como símbolo de lucha feminista.

La selección de las obras creadas será exhibida en el perímetro del Senado, permitiendo que los mensajes de lucha y solidaridad lleguen a un público más amplio, recordando la importancia de seguir luchando por un mundo más justo e igualitario.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para rendir homenaje a las miles de mujeres que, con su lucha, abrieron el camino para que las mujeres mexicanas pudieran ejercer sus derechos políticos. Durante una ceremonia en la que se colocaron documentos históricos en una cápsula del tiempo, Rodríguez destacó la importancia de recordar y honrar a esas mujeres valientes.

“Su lucha no fue en vano, sembraron la libertad que hoy cosechamos”, dijo la funcionaria, refiriéndose a las mujeres que, en su época, desafiaron el orden político que las relegaba y lucharon por la participación política de las mujeres» Rosa Icela Rodríguez

Secretaria de Gobernación

Rodríguez señaló que el objetivo del gobierno actual es erradicar la violencia de género, reducir las desigualdades y garantizar que las mujeres vivan en una patria más justa, libre de violencia. Enfatizó que las mujeres hoy son agentes de cambio y juegan un papel clave en la construcción de una sociedad más democrática y equitativa.



