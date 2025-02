¡No te dejes robar tus ahorros! Infonavit alerta sobre «coyotes» que estafan con créditos falsos

En la conferencia de prensa matutina del presente día, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, alertó sobre la presencia de «coyotes» que operan bajo el nombre de un inexistente «Instituto de Asesores del Infonavit». Estos estafadores ofrecen créditos en efectivo a cambio de hasta el 40% del monto disponible en la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

Romero Oropeza explicó que estos «coyotes» se aprovechan de la necesidad de vivienda de los trabajadores y les ofrecen créditos falsos a cambio de un porcentaje de sus ahorros. «Estos señores son unos delincuentes, son unos coyotes», afirmó el director del Infonavit.

Para exponer el modus operandi de estos delincuentes, una funcionaria del Infonavit se hizo pasar por derechohabiente y contactó a uno de los «asesores» que ofrecen estos créditos fraudulentos. Durante la llamada, el supuesto asesor, identificado como Julio César Juárez Bustamante, solicitó el 38% del monto de la subcuenta de vivienda, más gastos adicionales, a cambio de un «crédito en efectivo«.

Romero Oropeza recordó que el dinero de la subcuenta de vivienda de los trabajadores tiene un fin específico: la adquisición de una vivienda o, en su defecto, la pensión al momento de la jubilación. «El dinero de los trabajadores que está en la subcuenta de vivienda es fundamentalmente para dos cosas: para vivienda, para el que requiera vivienda a través de un crédito, sustentado con sus fondos, el que lo requiera; y el que no lo requiera porque por alguna razón tiene casa, la heredó o la adquirió de otra manera, el día que se jubile se lleva su dinero», explicó el funcionario.

Hizo un llamado a los trabajadores a no dejarse engañar por estos «coyotes» y recordó que el Infonavit no ofrece créditos en efectivo. «El llamado es que no caigan en esto. El dinero del Infonavit, cuando ellos lo requieran, es al 100 por ciento para su vivienda, al 100 por ciento para su pensión. Estos señores son unos delincuentes, son unos coyotes. Y el llamado a que no caigan en eso», concluyó Romero Oropeza.

