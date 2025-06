PAN sabotea y se victimiza: doble discurso en la elección judicial

La consejera nacional y estatal del PAN, Carolina Beauregard, afirmó que la baja participación ciudadana en la jornada electoral del 1 de junio representa un rechazo claro a la reforma judicial promovida por el gobierno federal. Sin embargo, esta declaración resulta contradictoria si se toma en cuenta que el propio PAN impulsó activamente una campaña para desalentar la votación y se manifestó abiertamente en contra del proceso desde su anuncio.

Durante una entrevista con Cadena IN, Beauregard argumentó que la escasa asistencia a las urnas desmiente el supuesto apoyo ciudadano que el oficialismo atribuye a su reforma judicial. No obstante, omitió reconocer que Acción Nacional fue uno de los principales promotores del abstencionismo, e incluso llamó abiertamente a no participar, deslegitimando el proceso desde el inicio.

Beauregard también cuestionó la representación obtenida por Morena en la Cámara de Diputados, señalando incongruencias entre el nivel de votación y los curules obtenidos. Aun así, su crítica parece más estratégica que democrática, especialmente cuando su partido se negó a participar de forma constructiva en la discusión sobre la elección de jueces y magistrados.

Uno de los argumentos más reiterados por la panista fue el riesgo de politizar el Poder Judicial al permitir que jueces sean electos por voto popular. Sin embargo, la narrativa del PAN ha oscilado entre el rechazo absoluto y el boicot, sin ofrecer propuestas claras ni alternativas viables para una reforma judicial efectiva. Criticar la supuesta politización mientras se hace política con la justicia resulta una postura incoherente, que deja entrever más un interés partidista que una preocupación institucional.

Asimismo, la consejera planteó que una verdadera reforma debería fortalecer instituciones como las fiscalías y defensorías públicas, así como mejorar las condiciones laborales del personal judicial. Sin embargo, este discurso contrasta con la actitud del PAN durante años, al negarse a acompañar reformas estructurales que apuntan en esa dirección.

Según datos preliminares del INE, la participación ciudadana fue de entre 12.5% y 13.33%, una de las cifras más bajas registradas. Pero más allá de leer esto como un rechazo espontáneo, los analistas señalan que la baja votación fue también el resultado de una campaña de desinformación y boicot impulsada por partidos como el PAN, que ahora intentan capitalizar políticamente los efectos de una estrategia que ellos mismos promovieron.

Foto: X

