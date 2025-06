Puebla se suma a las protestas por Palestina: tiempos de indignación y empatía radical

Por: Azul Segura



Dos banderas con colores compartidos, la mexicana y la palestina. Distanciadas por el territorio pero hermanadas por la resistencia a la violencia fascista que enfrentan. Las luchas no son aisladas, y son tiempos para indignarnos, desde donde estemos. En este contexto, Puebla se suma a las protestas por la resistencia palestina.



Si vives en Puebla, puedes asistir a estas actividades, en solidaridad con el Estado Palestino y en exigencia al Gobierno Mexicano de romper relaciones con Israel:



Marcha Global a Gaza: la cita es el domingo 15 de junio a las 10:00 am, en el Kiosko del Paseo Bravo.

Convoca “Solidaridad con Palestina, Puebla”, “Puebla x Palestina”, “Ediciones Hechizas”, “Red de Mujeres y Disidencias en Bici” y “BDS | México” a una caminata para exigir la ruptura de todas las relaciones diplomáticas que tiene México con Israel.



Firmatón por Palestina: En Solidaridad con la Marcha Global a Gaza

La cita es el sábado 14 de junio. Esta acción tiene como objetivo juntar 300 firmas en Puebla. Cada firma es necesaria, ya que con 130.000 firmas (recolectadas a nivel nacional) se le puede exigir al Gobierno Mexicano que rompa relaciones con Israel.

Consulta las sedes y los horarios donde puedes ir a firmar en Puebla, Cholula y Tlaxcala en el Instagram @pueblaxpalestina. No olvides llevar tu INE.



Haz visible tu apoyo a Palestina en la Marcha del Orgullo

Si asistes a la Marcha del Orgullo, únete al Contingente Crítico Disidente. La cita es el 14 de junio a las 15:00 H. en la Avenida Juárez y 25 Sur (VIPS de la Juárez). Porque las opresiones disidentes son compartidas, usa tu voz para protestar también contra el facismo, racismo y el colonialismo.



Son tiempos de indignación global



Genocidio en Palestina por parte de Israel, redadas y discriminación en México por parte Estados Unidos, búsqueda de eliminación de derechos de la comunidad lgbtttiqa+, y de las mujeres, en Argentina a manos de Javier Milei, violación de derechos humanos y dictaduría en El Salvador por parte de Nayib Bukele; son solo algunos de los contextos que dan cuenta del regreso de la ultraderecha fascista a los gobiernos del mundo en los últimos años.



Ante esta situación, quisiera plantear una pregunta: ¿Por qué indignarnos, de manera “local” ante lo que está ocurriendo en Palestina? La primera respuesta debería ser obvia: porque toda violación a la vida de otro ser vivo debería indignarnos.



La segunda, intenta poner en perspectiva que protestar por Palestina es también defender la vida digna y libre en nuestro propio país y ciudad. Invita a dejar de ver al “otro” como alguien alejado y distinto; y a verle como espejo. Tiene que ver reconocer que toda herida: social, política y cultural, por parte de gobiernos genocidas y violentos, es compartida cuando, se es una nación oprimida. Aunque estas opresiones sean distintas.



Es erróneo pensar que lo que le ocurre a Palestina es lejano y no nos atraviesa; el levantamiento de la bandera supremacista en este territorio, es un levantamiento que también está ocurriendo en Latinoamérica y Estados Unidos. Por eso no podemos optar por la apatía y la ignorancia elegida, pues hacerlo hacia Palestina, es -además de un acto cruel y de olvido social- elegir no luchar contra una violencia sistémica que, potencialmente, puede acabar con la dignidad que tanto le ha costado conseguir a los territorios que habitamos.



De manera contraria, elegir hacer conciencia del contexto global y utilizar todos los medios a nuestro alcance -por más simbólicos que parezcan- para acompañar y protestar por Palestina y las disidencias en México y latinoamérica, es hacer visible que hay una matriz de opresión común: colonial, racista, capitalista, sionista, imperialista, patriarcal y homotranslesbofóbica. Es hacerla visible para darle la importancia que merece el acto de la lucha colectiva y global, por los derechos y la la libertad de todxs: de México hasta Palestina, de Palestina hasta México, la vida digna solo es posible en comunidad.