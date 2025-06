En estado crítico, más de la mitad del pavimento en la ciudad de Puebla: Colegio de Ingenieros

CIUDAD DE PUEBLA, 12 DE JUNIO DE 2025. Alejandro Muñoz Muratalla, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla (Cicepac) señaló que el bacheo no es la solución definitiva al problema de hoyos en calles de la ciudad de Puebla, pues para ello es necesario conocer la problemática de cada vialidad.

Ante medios de comunicación, el ingeniero afirmó que en Puebla capital existen más de 900 kilómetros de pavimento, de los cuales, al menos el 50 por ciento está en estado crítico.

Muñoz Muratalla reconoció que el gobierno municipal de Puebla, así como el estatal, tienen buenas intenciones al tratar de bachear las calles, pues para ello han hecho inversiones importantes, no obstante aseveró que al largo plazo el problema continuará.

De acuerdo con el líder del Colegio de Ingenieros, es necesario hacer estudios e implementar un sistema de gestión de pavimentos para conocer el problema de cada calle y así saber cómo proceder a arreglarlo.

Aseguró además que aparte de su falta de efectividad, el bacheo es el método más caro que se conoce para reparar imperfecciones en las calles.

«Funcionaría invertir en un sistema de gestión de pavimentos, si no tenemos esos no sabemos cuál es el método más adecuado de mantenimiento. Lo que sí sabemos es que el bacheo es el método más caro y es el método que no nos va a dar la respuesta definitiva».