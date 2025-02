Gobierno y CAPUFE instalarán cámaras de seguridad en la México-Puebla

El gobierno estatal llevará a cabo la instalación de 200 cámaras de vigilancia a lo largo de la autopista México-Puebla con la intención de combatir la inseguridad y contener los asaltos que se registran ahí, informó el titular de la Coordinación de Gabinete, José Luis García Parra.

En rueda de prensa, el funcionario estatal expuso que este fue un planteamiento que el gobierno de Puebla le hizo al organismo Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), con la finalidad de colaborar en la instalación de estos dispositivos.

Indicó que tras esto, se iniciaron trabajos en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para identificar los 200 puntos en los que serán colocadas estas cámaras.

García Parra indicó que el gobierno de Alejandro Armenta haría toda la inversión que se requiera para llevar a cabo la colocación de estas cámaras, las cuales estarán conectadas al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5).

El coordinador confió en que esta iniciativa ayudará a atender con mayor prontitud todos los incidentes de tránsito que se presenten, incluyendo los robos que sufren transportistas.

En este mismo espacio con medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, anunció que a los alrededores de la Central de Abasto se construirá un Centro de Seguridad Estratégica y Servicios Turísticos.

Indicó que este proyecto se realizará en lugar del cuartel de la Guardia Nacional que se había anunciado días atrás.

De igual forma, resaltó que este predio para este proyecto ya está ubicado, y detalló que ahí se tendrán también servicios orientados a la atención turística.

«Está cerca de la Central de Abasto, pero no va a ser un destacamento solamente para la Guardia Nacional, va a ser un centro que va a tener seguridad pero va a tener otros servicios; va a tener alojamiento, va a tener orientación turística y por supuesto que vamos a estar nosotros ahí coadyuvando en la seguridad».

Por otro lado, la directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Carreteras de Cuota Puebla, Norma Layón Aarún, informó que el pasaje de la Línea Metropolitana de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) continuará operando de forma gratuita hasta nuevo aviso.

Explicó que esto se debe a que el proyecto no está en condiciones de ofrecer a los usuarios el 100 por ciento de los servicios que se anunciaron desde el principio.

En ese sentido, detalló que hay estaciones que no cuentan con máquinas para cobro del pasaje, ni elevadores, además de que algunos módulos no cuentan siquiera con energía eléctrica.

«Hasta nuevo aviso, hasta que esté terminada la obra y entregada la obra, salvo la mejor opinión del secretario de Infraestructura, no podemos empezar a cobrar. No estamos todavía en condiciones, la gente no tiene como accesar a muchos de los paraderos».