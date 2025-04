Pipero de gas manifiesta desacuerdo con multa impuesta en Cuautlancingo

Un gasero del municipio de Cuautlancingo denunció que el Ayuntamiento de Omar Muñoz Alfaro ha iniciado un «gran negocio» a través de Protección Civil y sus operativos contra pipas de gas.

A través de redes sociales surgió la denuncia de un propietario de empresa de gas que opera en aquella demarcación, en el que señala que en estos operativos usan cualquier pretexto para terminar asegurando la unidad.

Explicó que tras esto, los propietarios se ven obligados a pagar una multa para recuperar su unidad, que en el caso del denunciante es de 30 mil 668 pesos, equivalente a 110 días de salario mínimo en Puebla, cantidad que consideró injusta.

Es importante mencionar que el apartado II del Artículo 61 consignado en el reglamento vigente de Protección Civil en Cuautlancingo establece por concepto de reincidencia un techo de multa de 5 mil días de salario mínimo, lo que partiendo de una cuota vigente en estado de Puebla de 278.80 pesos y multiplicándola por un factor de 5 mil, produce la significativa cifra de 1 millón, 394 mil pesos que Protección Civil podría imponer a las unidades, en caso de considerarlo pertinente. No es descabellado suponer que dicho tope de multa excedería -incluso con el depósito lleno- el valor neto de muchas pipas de gas que circulan entre los municipios de Puebla.

Aunque no se revela para qué empresa opera la unidad retenida, en la publicación sí se muestra un documento con dicha cantidad y el sello de Protección Civil de Cuautlancingo.

De igual forma, reveló que tras este operativo, el vehículo distribuidor quedó resguardado en los patios de Gas 1, que se ubican en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

«Uno está consciente que tiene que pagar, pero no esas cantidades estratosféricas, que dañaron mi patrimonio que con trabajo he logrado. No se vale, y van a seguir los retenes de Protección Civil. Abusados, compañeros».