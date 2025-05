Afirma Armenta que no buscará más cargos tras la gubernatura de Puebla; «yo ya estoy consagrado»

CIUDAD DE PUEBLA, 11 DE MAYO DE 2025. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que no tiene interés de buscar otro cargo público una vez que concluya su administración en el gobierno estatal, pues dijo que, dentro de su carrera política, ya está consagrado.

Al término de su faena comunitaria de este domingo 11 de mayo, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que ni él ni los miembros de su gabinete tienen otros intereses más allá de sus responsabilidades actuales.

Indicó que él no piensa ir por «la grande», en referencia a la Presidencia de México, una vez que termine su sexenio, pues llegar a la gubernatura de Puebla ya significó eso para él.

«Puebla me ha dado la oportunidad de ser gobernador y yo estoy consagrado. No tengo ningún otro interés, y tiene mi equipo prohibido pensar que pensar es grande es que alguien quiere la grande. Yo no, esta (la gubernatura) para mí es la grande, estoy consagrado».