Congreso de Puebla no prevé instalación de Concejo Municipal en San Nicolás Buenos Aires ni en Tlachichuca

CIUDAD DE PUEBLA, 15 DE MAYO DE 2025. Hasta el momento, el Congreso del Estado no ha recibido las renuncias de regidores y síndicos de los ayuntamientos de San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca, por lo que no se prevé la instalación de un Concejo Municipal para estas demarcaciones.

TAMBIÉN LEE: Descartan legisladores disolver cabildos o asignar concejos municipales a Tlachichuca ni a San Nicolás

Lo anterior de acuerdo con el diputado local de Morena, Julio Huerta Gómez, quien afirmó que ambas demarcaciones gozan de gobernabilidad, pues tras la detención de los hermanos Giovanni y Uruviel González Vieyra, los ediles suplentes asumieron funciones.

Esto luego de que días atrás surgieran versiones sobre la supuesta renuncia de todo el cuerpo Edilicio de Tlachichuca junto a su regidor y alcalde suplente.

«Afortunadamente no ha habido manifestaciones, no ha habido alguna cuestión que haya trascendido la gobernabilidad», afirmó el legislador, quien dijo que no hay reporte alguno de renuncias de regidores u otros funcionarios en estos ayuntamientos.

No obstante, puntualizó que el Poder Legislativo de Puebla deberá actuar en consecuencia en caso de que sí se concreten renuncias, como ya ocurrió con el Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, luego de que su edil, Gerardo Cortés Caballero, se convirtiera en prófugo de la justicia.

En ese sentido, comentó que en el municipio de Cuatuempan, donde el alcalde también está prófugo, no se prevé la instalación de un Concejo Municipal, ya que en ese caso, quien asume el cargo es el suplente.

«Los Concejos se nombran cuando ya no hay forma de que puedan sostenerse los servidores públicos«, argumentó el legislador, quien recordó que Cortés Caballero solicitó una licencia de 20 días para separarse de su cargo, por lo que después de este periodo tendría que llegar su suplente al cargo.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com