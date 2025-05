Tribunal Federal Electoral coincide con Senado y ratifica a Irma Montiel e Israel Argüello como magistrados del Tribunal Electoral de Puebla

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó hoy la designación de Irma Josefina Montiel Rodríguez e Israel Argüello Boy como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP). Esta resolución ratifica los nombramientos realizados por el Senado de la República el pasado 9 de abril, que habían sido objeto de impugnación por una de las aspirantes que no resultó seleccionada.

Ana Luisa Vera Andrade, ex candidata a magistrada del TEEP, presentó una controversia ante la Sala Superior del TEPJF, cuestionando la validez de la designación de Montiel Rodríguez. En su demanda, argumentaba supuestas irregularidades procesales y violaciones al principio de paridad de género en el proceso de selección. Sin embargo, el proyecto de resolución presentado por el magistrado federal Reyes Rodríguez Mondragón desestimó dichas quejas, contenidas en el expediente SUP-JDC-1865/2025.

El documento señala que las acusaciones de Herrera Andrade descansan en una interpretación errónea del principio de alternancia, reiterando que este no debe entenderse en favor de ningún género en particular. Además, se aclaró que la aspirante impugnante no incurrió en inelegibilidad alguna por su participación en el proceso. La Sala Superior enfatizó que el procedimiento cumplió con los criterios legales y constitucionales, descartando cualquier vicio que pudiera afectar la designación de los magistrados.

Con esta confirmación, Irma Josefina Montiel Rodríguez e Israel Argüello Boy asumirán formalmente sus cargos en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, enfrentando su primer reto en la mediación y resolución de controversias electorales durante la jornada electoral de 2025.

Por el momento, todas las señales hacen pensar que los nuevos magistrados entran a sus trincheras suficientemente provistos;

Con más de dos décadas de intachable ejercicio profesional en la función pública judicial y electoral, la maestra Irma Josefina Montiel Rodríguez destaca por su profundo conocimiento en Derecho Electoral, disciplina en la que cursa el Doctorado con un encomiable promedio de 9.81. Su vasta experiencia en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y su labor como catedrática y ponente evidencian su compromiso y excelencia.

Por su parte, el maestro Argüello Boy vuelve a casa, dado que ya se había desempeñado algunos años como presidente del TEEP. Poseedor de una sólida trayectoria en el Tribunal Electoral desde 2001 y como Secretario de Acuerdos desde 2005, Argüello Boy ambién fue asesor jurídico del INE. Posee estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.

Esta decisión reafirma la autonomía y la integridad del proceso de selección de magistrados en los tribunales electorales, así como el compromiso del TEPJF con la justicia electoral y la defensa del ordenamiento jurídico en el ámbito local y federal.

