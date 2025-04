Vórtice delictivo en San Andrés Cholula: se aferra Guadalupe Cuautle a secretario de seguridad

Pese a que los casos de inseguridad y violencia en el municipio de San Andrés Cholula van en ascenso, la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres no tiene planes de remover a Luis Flores Fierros de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC).

En el primer trimestre de 2025, la incidencia delictiva incrementó 27.2 por ciento en San Andrés Cholula en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando el municipio era encabezado por el esposo de Cuautle Torres, Edmundo Tlatehui Percino.

Esta alarmante situación parece mantenerse ajena a las prioridades de la alcaldesa panista, quien incluso ha respaldado el trabajo que ha desarrollado el funcionario municipal al frente de la corporación policiaca a la que la ciudadanía sanandreseña encomienda su seguridad.

En una reciente entrevista, afirmó que Flores Fierros permanecerá en la SSPPC por la labor que ha realizado en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Recientemente, en ante medios de comunicación, dseclaró:

«Yo he estado trabajando bien con el secretario, no he tenido ninguna situación. Se ha mantenido atento y pendiente de cualquier tema que hay (…) no ha sido omiso a su trabajo, si él se equivocara tendría que asumir la responsabilidad, pero hasta este momento no»