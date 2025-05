Acusan negligencia en fallecimiento de atleta durante Cholula Games 2025, inaugurado por Guadalupe Cuautle

El pasado viernes 2 de mayo, un encuentro que se esperaba como una celebración del ejercicio físico y la vida saludable, terminó en la pérdida de una vida humana, al parecer atribuible a la negligencia de los organizadores.

Durante la Quinta Edición de la competencia atlética Cholula Games, celebrada en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, una de las atletas participantes sufrió complicaciones de salud por falta de oxigenación, por lo que fue trasladada, tras lapso de tiempo más largo del recomendable, al hospital IMSS de San Andrés Cholula.

El 3 de mayo, la atleta de origen veracruzano, ya en condiciones críticas, fue trasladada a un hospital particular. Lamentablemente, los esfuerzos por salvarla fueron insuficientes y Laura Nayeli, joven atleta especialista en crossfit, y coach que indujo a muchas personas a la gozosa actividad del ejercicio físico, perdió la vida ese mismo día.

Esto obligó a la creación de un GoFundMe para poder trasladar el cuerpo de la coach Nayeli de vuelta a la ciudad de Xalapa, de donde era oriunda; hasta el momento, no se tiene información de que los organizadores del Cholula Games, o el ayuntamiento de San Andrés Cholula, hayan ofrecido ayuda con este particular.

De acuerdo a los testimonios de quienes estaban presentes, la atleta se desmayó durante la competencia, y la atención médica tardó demasiado tiempo en llegar, lo que implicó una pérdida de tiempo esencial para salvar su vida.

Según comentaron en un post publicado a propósito de la tragedia en las redes de Cholula Games, Laura Nayeli perdió la vida en

“Una de las pruebas más duras de la competencia, en donde es evidente que la ruta de acceso y descenso está muy complicada. Lo que pasó revela la falta de protocolos ante una emergencia como la ocurrida. Para lo que cobran, los atletas deben exigir que al inicio del evento se les informen las medidas de seguridad, protocolos médicos y rutas de evacuación. Su comunicado muy ambiguo, mencionan el cambio de hospital, pero no la pésima y ridícula atención inicial a N. Atletas despierten!!! Exijan recibir la atención por la que pagan!!!”.

En otra de las respuestas al post de Choula Games, se lee:

Y una tercera respuesta al post, supuestamente emitida por uno de los testigos de la tragedia, acusa:

Por respeto a ella y a su familia deberían cancelar el evento! Este tipo de cosas no debe pasar ! Muy mala atención, no dejaron subir la ambulancia por no cancelar el wod que estaba en curso.