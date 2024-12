¿Qué senador poblano votaría «no» al acceso de Gilberto Higuera Bernal a la Suprema Corte?

CIUDAD DE PUEBLA, 18 DE DICIEMBRE DE 2024. El senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, manifestó su rechazo hacia las aspiraciones que ostenta el ex fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante medios de comunicación, Mier Velazco aseguró que Gilberto Higuera no contará con su voto cuando llegue el momento de elegir a las personas juzgadoras, encargadas de ministraturas y magistraturas del Poder Judicial de la Federación.

Aunque no manifestó los motivos por los que no respaldará al exfiscal, aseguró que no se trata de un tema personal. Asimismo, descartó que con esto los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se vayan a manifestar en su contra.

Por lo anterior, mencionó que recaerá en la ciudadanía la decisión de elegir jueces y ministros, por lo que los llamó a poner especial atención en la trayectoria de cada uno de los que se postulen.

A pesar de que Ignacio Mier descartó tener asuntos personales con Higuera Bernal, resulta útil rememorar que en 2022 lo incluyó en una demanda que el entonces diputado federal promovió por tráfico de influencias contra el exgobernador, Miguel Barbosa y Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Gilberto Higuera es actualmente uno de los aspirantes a la Suprema Corte que ya aprobaron el primer filtro de evaluación del Comité de Evaluación del Poder Judicial federal.

Cabe mencionar que entre los perfiles que siguen en la carrera por el Poder Judicial están Félix Cerezo Vélez, extitular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla y el morenista Mario Bracamonte González.

FOTOGRAFÍA: AGENCIA ENFOQUE

