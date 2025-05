Quiero Salir Del Mundo y escuchar a MUGRE

POR: AZUL SEGURA

MUGRE no es un grupo para escuchar sentadx. Es para disfrutar lo caótico brincando y gritando. Con su gira “SOMOS PROFESIONALES”esta experiencia -que las integrantes definen como un espacio “libertad y conexión”- tendrá lugar en Puebla el próximo 17 de mayo en McCarthy ‘s (Av. Juárez y 25 sur, La Paz).



MUGRE: power trío de post punk/rock



Autodefinidas como un “power trío de post punk/rock”, MUGRE es una banda de origen argentino conformada en 2015 por Mariana Michi en bajo y voz, Jazmín Esquivel en guitarra y voz y Sofia Naara en batería y voz.



Desde su primer EP Emocionando a la Gente (2018) y álbum de estudio Gracias por Cuidar al Equipo(2019), la música de MUGRE se ha plantado como una invitación a lxs escuchas a burlarse de lo que no les gusta del mundo y a brincar al ritmo de lo que les parece absurdo y divertido de este.



Siguiendo con su segundo EP LA SANTÍSIMA TRINIDAD(2023) y su último álbum de estudio “SOMOS PROFESIONALES” (2024) sus lanzamientos reflexionan, ruidosa y armónicamente, sobre el amor, el desamor, el trabajo y el placer. Lo hacen con una postura política firme que ferozmente se cuela entre el humor que transmite su música. Lo anterior sin miedo a explorar géneros, pues como ellas dicen “queremos, podemos y vamos a hacerlo”: jugar profesionalmente con el rock, el hardcore y el indie soft.



QSDM: Quiero Salir Del Mundo



Yo descubrí la música de MUGRE en abril de 2021, recuerdo que junté todas sus canciones enuna playlist que nombré “QSDM” (Quiero Salir del Mundo), seguido de la descripción “para entrar en mi casa”. Escucharlas fue un regalo nocturno en tiempos de pandemia. Ponerme los audífonos para silenciar el estado de la realidad y entrar, al menos en mi cabeza, a una fiesta para compartir cigarros, bailar pegade a otres y hacer besos de tres. Fue poder hacer, de nuevo, del after una pijamada en casa de tus mejores amigues, dormides placenteramente con el rimel corrido y el pelo húmedo y esponjado del sudor.



A cuatro años de conocer su música, puedo asistir a esas fiestas, conciertos y pijamadas fuera de mi habitación, pero no siento que el estado del mundo también regresara a esa libertad. Por el contrario, creo que tras la pandemia pareciera que romantizar la vida es una exigencia para hacerla menos hostil. Como si fuera nuestra responsabilidad hallar belleza en una realidad social que, muchas veces, es todo menos armónica: ruidosa, mugrosa, veloz, violenta y desalentadora, por decir lo menos.



Por eso sigo guardando mi playlist con las canciones de MUGRE como un cohete para salir del mundo de la romantización como estética que oprime. Para dejar de intentar verle lo bueno a trabajar dobles turnos. Para dejar de plantear el deseo y el placer como algo que siempre es sagrado y simplemente usarlo porque siempre lo tenemos. Para dejar de limpiar la casa un domingo por la mañana porque quizá es más respetable perder el tiempo que “aprovechar” el día.



Escuchar a MUGRE es liberarse a través del desastre. Es edificar la diversión entre lo sucio, lo mugroso y lo que mancha. Es darle otro tratamiento a la realidad, lejos del conocimiento adquirido que asocia bienestar con órden y limpieza. Es encontrar emancipación al cuestionarnos: ¿de quienes son las técnicas de limpieza y romantización que moldean nuestras experiencias?



Es volvernos profesionales, como ellas cantan: ¡SOMOS PROFESIONALES, PERO NO DIJE DE QUÉ!, de todo eso que no se pule, que no se acomoda y pareciera no tener lugar en el mundo; del que a veces puedo salir, escuchándolas.



Foto: El Ciudadano

