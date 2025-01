Rodolfo “Fofo” Márquez condenado a 17 años de prisión por tentativa de feminicidio

Rodolfo “Fofo” Márquez, el influencer mexicano conocido por su estilo de vida lujoso y polémico, ha sido condenado a 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio. La condena fue dictada por un juez tras comprobar la agresión física que Márquez cometió contra Edith “N”, una mujer de 51 años, en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México, en febrero de 2024. La agresión fue registrada en video y rápidamente se viralizó, lo que desató una ola de indignación en redes sociales.

¿Quién es Rodolfo “Fofo” Márquez?

Rodolfo Márquez es un influencer mexicano que alcanzó popularidad en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su contenido sobre fiestas, lujo y excesos. Con una vida acomodada, producto del éxito de su familia en el negocio del calzado, Fofo se convirtió en una figura pública que generaba tanto admiración como polémica. Sin embargo, su carrera se vio marcada por su actitud y comportamientos que algunos consideraron irresponsables, lo que finalmente le costó su libertad.

La agresión y la condena de Fofo Márquez

El 2 de febrero de 2024, Rodolfo Márquez atacó brutalmente a Edith “N” en un estacionamiento en Naucalpan. El video del incidente, que rápidamente se viralizó, mostró cómo el influencer golpeó a la mujer sin piedad. Tras una investigación exhaustiva, Márquez fue detenido el 4 de abril de 2024, y tras casi un año de espera, el 29 de enero de 2025, un juez lo sentenció a 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio. Según la sentencia, Fofo Márquez permanecerá en prisión hasta el año 2040.

La declaración de la víctima: Edith “N” teme por su vida

Edith “N”, la víctima de la agresión, ha expresado un profundo temor por su seguridad. Después de la sentencia, la mujer pidió medidas de protección, pues teme por su vida y por la seguridad de su familia. “Si me llega a pasar algo, los señalo directamente como responsables”, aseguró Edith. Además, reveló que no puede salir sola de su casa debido al miedo que siente, y que su vida cotidiana se ha visto completamente alterada por la agresión.

En relación con las disculpas de Fofo Márquez, Edith aseguró que no las cree. “No está ubicado en lo que está viviendo. No ha mostrado arrepentimiento”, señaló. La mujer también destacó que, aunque el juez impuso una pena económica por reparación del daño, el dinero no es su principal preocupación. “He gastado mucho más en mi recuperación”, comentó.

Críticas del hermano de Fofo Márquez

El juicio de Rodolfo Márquez también generó controversia debido a las declaraciones de su hermano, Rodrigo Márquez. En una entrevista, Rodrigo minimizó las acusaciones, sugiriendo que si Edith fuera su madre, “todo se hubiera resuelto fuera de los tribunales”. Estas palabras causaron un fuerte rechazo en las redes sociales, donde muchos criticaron la actitud de Rodrigo, al intentar justificar la agresión y restar importancia a la gravedad de los hechos.

El debate público sobre las palabras de Rodrigo ha reavivado la discusión sobre el trato que reciben figuras públicas como Fofo, especialmente aquellos con poder y recursos, y la impunidad que parece protegerlos. Las redes sociales han reaccionado fuertemente, acusando a la familia de Márquez de intentar minimizar la situación.

Recursos legales disponibles para Fofo Márquez

A pesar de la condena, Fofo Márquez aún tiene opciones legales para intentar reducir su tiempo en prisión. Entre los recursos disponibles están:

Apelación: El joven influencer puede presentar una apelación ante un tribunal superior, solicitando la revisión de su condena. Este recurso debe presentarse dentro de un plazo de 10 días, pero los expertos en derecho coinciden en que las probabilidades de éxito son bajas debido a las pruebas contundentes en su contra. Amparo directo: Este recurso constitucional protege los derechos fundamentales y puede ser utilizado en casos de sentencias definitivas. Sin embargo, también tiene escasas probabilidades de éxito, dado que no hay medios ordinarios de defensa disponibles. Beneficio penitenciario por buena conducta: Fofo Márquez podría solicitar una reducción de su pena si demuestra un comportamiento ejemplar dentro del centro penitenciario. Este beneficio se concede a los internos que cumplen con programas de reinserción social, pero solo se puede solicitar después de haber cumplido al menos el 50% de la condena, es decir, en aproximadamente ocho años.

