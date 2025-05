Sheinbaum critica al PRIAN por buscar intervención de EE.UU. y exhibe entreguismo de Zedillo, Fox y Calderón

La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el PRI, el PAN y diversos comentaristas políticos, a quienes acusó de esperar una intervención de Estados Unidos en México para intentar debilitar al gobierno de la Cuarta Transformación.

“Como no pueden con sus ideas, su historia ya no engaña al pueblo de México, entonces están esperando que de otro lado vengan a afectar al proyecto, pero no va a ocurrir”.

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México