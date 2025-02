Sheinbaum rechaza iniciativa de descuentos vía nómina: «El salario de los trabajadores es intocable»

México – La Presidenta Claudia Sheinbaum exhortó al Senado de la República a rechazar la iniciativa presentada por el senador morenista Pedro Haces y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual propone el descuento automático de créditos de nómina a los trabajadores. La mandataria calificó la propuesta como «abusiva» y advirtió que, en caso de ser aprobada, su gobierno la vetará.

«Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, no estamos de acuerdo. El salario del trabajador es el salario del trabajador. Entonces, espero que no la apruebe el Senado de la República y, si la llegara a aprobar, la vamos a vetar«, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La iniciativa de Pedro Haces ha generado preocupación entre diversos sectores, pues permitiría que los bancos y otras instituciones financieras descuenten directamente de la nómina los pagos de créditos otorgados a los trabajadores, sin su consentimiento explícito en cada transacción. Esto, advierten especialistas, podría incrementar el endeudamiento y la precarización laboral.

Sheinbaum enfatizó que su gobierno está comprometido con la defensa de los derechos laborales y la protección del salario de los trabajadores: «Nosotros no estamos de acuerdo; el salario de los trabajadores es intocable«.

El pronunciamiento de la Presidenta refuerza su postura en favor de una economía que priorice el bienestar social sobre los intereses financieros, dejando claro que no permitirá medidas que perjudiquen a la clase trabajadora.

