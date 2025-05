Tal vez mi TRANSsición es de ser mortal a eterna: escritorxs mexicanxs cuir contra la LGBTfobia

POR: AZUL SEGURA

En conmemoración al Día Internacional contra la LGBTfobia reunimos a nueve escritorxs cuir mexicanxs. Sus poemas nos recuerdan lo valioso y necesario que es contar nuestra existencia en primera persona. Y que la vulnerabilidad no es debilidad, es un arma y también un regalo. Gracias por tu lectura, que lxs disfrutes.



Rhye Anand (Anne Feta Minaj)

Dragqueen y poeta, no binarie y neurodivergente. Estudiante de filosofía e historia de las ideas de día y medium por las noches, egresade de la Escuela Mexicana de Escritores, EME. Explora por medio del arte acción la poesía desde la identidad y el ser. Lleva sesiones mensuales de Poesía Trans Nocturna en Revuelta Queer House cdmx. Llegó a la final en la primer edición All Stars de La Carrera Drag De La CDMX leyendo poemas en un bar.



DIFERENCIA

Mi novio me regaló flores

el mundo se puede acabar

mis sueños laten más fuerte que mi corazón

pero igual mi pecho estalla

podría morirme en este instante

con él en mis brazos

después de estar dentro

como un incendio a punto del llanto

merece todo mi amor

me alivia como agua en la mañana

mi cuerpo está adolorido

de tanto habitar su alma

el día es la prueba que existen segundas oportunidades

todo es posible junto a ese hombre trans

es importante decirlo pues ningún cis me hizo volar

soy sólo un no binarie dejando que le amen

mi cuerpo es gigante si muerde mis labios

tal vez mi transición es de ser mortal a eterna

con sus besos se resuelven todas mis penas





Avril Valeria Alquisires Hernández

Nació el 20 de febrero de 2001 en Tehuacán, Puebla, y desde pequeña encontró en el arte su forma de habitar el mundo. Ha explorado el teatro, la danza, la pintura, la música y la literatura. Participa activamente en eventos culturales donde pueda expresar que el crear no es un acto de valentía, sino una necesidad sagrada.



El cementerio es una fiesta anónima

Negra

Trans

Pobre

Drag

Y puta

De p a s a – e l – t i e m p o

Eran los 60’s

En américa matona

Me complace el grito de los sórdidos alientos

De los brillos esparcidos

Y del putazo en la jeta

Que das al que solo te observa

«Ma» así empezaba tu nombre

Y me hubiera gustado ver

A los de saco pequeño que temían pronunciarlo.

Eran las 3:00 am

En Stonewall Inne

Mientras te vi bailando en la pista de la liberación

Y como me gusta ver a mi gente multicolor

Sintiendo la saliva fluyente del pecado

Porque fuimos derroche emocional

Fuimos amor

Amor

Amor

Mucho amor.

Y de la nada

Algo malo ocurre en el pueblo

Porque son las 3:47 am

En Stonewall Inne

Y dos amigos están tirados

Y a mi hermana le arrancaron la blusa

Y le patean la entrepierna para que no pueda defenderse

Y en cada esquina separaron a los chicos que se amaban

Y a las chicas que llaman chicos se les ha escurrido su maquillaje

Y no entiendo porque me ponen su puto miembro en la cara a modo de redención.

Perdimos mucha gente.

Y de la anda

Algo anda mal en el pueblo.

Porque he ocultado esto por mucho tiempo

Pero estos sentimientos no se van

No es difícil de comprender

Que el amor es amor

Pero «Ma» nunca se escondió

Seguía saliendo de noche con las piernas largas y volvía llena de dinero

Con el estómago lleno de carcajadas

Nos construyó un hogar para lxs desamparadxs

Para no perdernos en la sombra del arcoíris

Porque ella era madre inquebrantable

que no se avergonzaba de nosotrxs

Y me dijo que besar a una mujer no era pecado

Y tenía derecho de tomar de la mano a un hombre

Y vestirme como mejor me sentía no debía avergonzarme

Y que no debo preocuparme si no sentía atracción por nadie, el amor propio siempre me acompañaría.

Me enseñó a marchar sobre lodo con grilletes.

Sin bajar los brazos y dejar que el corazón nos rodeara.

Existen almas disfrazadas de colores

Esperando extirpar el brillo y encerrarnos en el armario en el cual nos criaron

Pero voy creciendo despacito

Esperando que mi espíritu de niñx no se asuste con tus gritos

Me enseñaron a ser fuerte en tierra del enemigo

Seas cuerpo o energía

Hoy te ruego

Por los locos enfadados con la vida

Por los dos enamorados.

Madre nuestra que estás en el cielo

Santificado sea tu nombre, venga tu glitter, pieles y tacones

Hágase tu voluntad de libre expresión en la tierra como en el cielo

Y perdona nuestras ofensas y malos juicios

Como nosotros perdonamos al enemigo

No los dejes tirarnos de un puente como ellos hicieron contigo.

Libranos, Marsha, de todo mal.

Amén.





Abi Rocha

También conocida como la Bella fiera, le gusta bailar, comer, caminar descalza, viajar a la playa, cocinar platillos divertidos, dar conciertos en su cuarto, ver atardeceres en las costas de Oaxaca y rodar en bicicleta. En la escritura encontró la fórmula para sanar todo lo que le duele y celebrar todo lo que le hace soñar.



1,2,3,4.. ha!

1,2,3,4.. ha!

1,2,3,4.. ha!



Gritaban todes cuando caía en medio de la pista



1,2,3,4.. ha!

1,2,3,4.. ha!

1,2,3,4.. ha!



Celebraban mi existencia por primera vez en la vida



1,2,3,4.. ha!

1,2,3,4.. ha!

1,2,3,4.. ha!



A caso así se siente la verdadera libertad?



1,2,3,4.. ha!

Luces

1,2,3,4.. ha!

Brillo

1,2,3,4.. ha!

Risas

1,2,3,4.. ha!

Gritos

Risas

Gritos

Risas

Luces

Esta serotonina es inmensa

Me veo en el espejo y no me creo

Porque por 2 minutos se fue la disforia

Porque 2 minutos llegó la euforia

Porque por 1, 2, 3, 4, ha!

Por fin me vivo trans.





César Bringas (1990)

Su último libro es Edipo sin corona. Ha sido becario del FONCA, PECDA y PEIDAC.

AGNES (VERSIÓN ACÚSTICA)

Nací y ellos temieron al grito, golondrina púrpura en llamas nos miedo la vida

Paola Llamas Dinero





Nací cuando las brujas estiran la piel de una serpiente por la noche, bajo el nombre de un patriarca bíblico, espuma de leche hervida evaporada,

lo que nunca fui.

Más cercana a la bruja de Endor que al hombre que me dio nombre y el miedo. El miedo a los hombres que esgrimían un libro negro donde me condenaban.

1983, Tehuacán, Puebla, México. Nací.

Al dar la vuelta en la esquina siento sus ojos, espuma de leche hervida evaporada,

lo que nunca fui.

Nací bajo el nombre de un patriarca bíblico.

En el valle en que nací habitan coyotes. La luna, que los conoce bien,

sabe que los coyotes tienen hambre

y fui la presa.

En la adolescencia me violaron los coyotes de las buenas costumbres.

Abandoné mi valle y estudié lejos, detrás de las montañas,

aprendí a caminar alto en tacones de aguja.

Nací de nuevo bajo el nombre de Agnes Torres, nací por mi propia mano,

me nombré y fui como Adán y fui como Eva,

porque de mí misma salí y me di cobijo.

Sola aprendí a encender fuego, dejé de huir.

Estudié psicología, pero me negaron la cédula profesional

por querer que mi verdadero nombre apareciera en ella.

[Si existiera la posibilidad de modificar el acta de nacimiento, el resto de los documentos oficiales de las personas trans serían cambiados para que coincidan con el físico y el género. Por eso es importante aprobar nuevas leyes y hacer cambios a las ya existentes.][1]

Tengo una isla en el cuello, lo llaman lunar.

Psicóloga y mesera, soy, porque el dinero hace como el agua entre las manos.

Tengo una isla en el cuello, lo llaman lunar.

[El lugar del transfeminicidio fue en Chipilo de Francisco Javier Mina.

Se habla el véneto y viven personas tranquilas que ocultan más coyotes,

como los que habitaban el valle de Agnes.

Después de una fiesta cuatro hombres la golpearon y destruyeron su rostro quemándolo, casi irreconocible, si se borra su imagen la muerte es doble.

La tortura, como la baba de caracol, se estira y parece infinita.

Encajuelada, torturada, quemada, degollada, arrojada en una bolsa negra de basura en un barranco cerca de Atlixco. Lo anterior no son adjetivos, son heridas.

48 horas pasó su cuerpo en el anfiteatro.

Sin rostro no hay quien reconozca.]

Me llamo Agnes Torres, en pira ardiente me convertí ante el gozo de mis torturadores, como recuerdo de que el hombre ama mucho más a sus pecados, que a su semejante.

Me llamo Agnes. Mi madre ahora entierra a su hija Agnes

Mi madre sólo reconoció mi cuerpo por la isla que habita en mi cuello.

Me llamo Agnes, tengo una isla en el cuello.

[El caso de Agnes Torres fue el homicidio número seis en dos meses, contra personas de la comunidad LGBTTTI, en el estado de Puebla, en siete años suman 700 casos.]





Citlalli Santos, 13 de agosto, 2000

Oaxaca, México. Estudió Lingüística y Literatura Hispánica, BUAP. Sus poemas se encuentran publicados en: Versas y Diversas muestra de poesía lésbica contemporánea, Revista Punto de partida UNAM, Circulo de poesía, Tierra Adentro, entre otros. Publicó su primer poemario: Temporal de azucenas (2024) Bajo el sello ELEMENTUM. Finalista del segundo premio nacional Sophia FILCO 20.



Quise decírtelo de varias formas:

Mamá no soy una niña.

Me estorba la A en todas las voces que pronuncian mi existencia

Quiero que me llamen viento, amarillo, árbol

Me niego a aceptar que me define un cuerpo.

Que el código de mi CURP es el único que puede verificar mi identidad.

No quiero sentarme con las piernas cruzadas,

Ni amarrar un hilo a mi cintura.

No quiero servir mamá

No sirvo,

No sé obedecer si no es a mi corazón.

Entiende que de no ser tu hije

Sería un haikú.

En este poema que habla de las pocas veces en que me permito mirarme.

Quiero aprovechar para contarte que nunca entenderé la forma en que me quieres,

Porque tengo la certeza de que nunca me he querido.

Todo acto de compasión hacia mi es en realidad un acto de compasión hacia ti.

En el espejo miro sombras,

Si me he reconocido ha sido en tus lágrimas,

En la forma en que miras mis cicatrices y te sientes culpable,

Perdón mamá

Yo no sabía que la vida me iba a doler al respirar,

Quizá por eso me heredaste un tabique desviado.

Yo recuerdo cantar para la abuela:

De colores se visten los campos en la primavera,

Pero la casa donde vivíamos solo cosechaba cardos.

No te quiero mentir,

Muchas veces he pensado en librarme del mundo.

Salir de este cuerpo

A uno que me guste más.

A uno que no esté tan lastimado,

A uno que no simbolice odio.

Muchas veces corrí por el patio

Con la esperanza de salir volando

Y nunca funcionó.

Y quise decírtelo muchas veces:

Mamá no soy una niña.

Me estorba la A en todas las voces que pronuncian mi existencia

Entiende que de no ser tu hije

Habría nacido flor.





Diana González Cortezano

19 de julio de 1999. Lingüista y escritora. Algunos de sus poemas se encuentran publicados en fanzines de la colectiva Las Pies que Arden, en la revista digital Círculo de Poesía, en fanzinas colectivas de la colectiva Lengua de Bruja y en la antología Ruge como niña de Tinta Sangre Ediciones.

Recuerdo de la primera vez que besé a una mujer

Corría el año 2008

cuando Katy Perry dijo

que los labios de las mujeres sabían a cereza.

Desde ese entonces me pregunté por el sabor de los míos

“a cereza, seguramente”

pasé muchos años probando besos de hombres

que jamás respondieron mi cuestionamiento

y que, además,

jamás supieron a cereza.

Seguí buscando la cotidianidad suspendida

que la rola pop del 2008 me contó

pronto

mucho antes de que pudiera crear en mi mente

un plan de acción ante mi deseo, me dediqué a mirarlo a distancia

porque me creí todas las cosas que vivían debajo de las mesas

de quienes decidían cuáles eran los límites del amor.

Y con mis dedos sujetos al agua, dejé de hacer preguntas

porque

¿Con qué persona adulta iba a llegar

y decirle si era cierto

que los labios de las mujeres sabían a cereza?

¿Puedo besar a una para conocer la respuesta?

Anulé de mi cabeza la rola de Katy Perry

y decidí pasar el tiempo en la heterosexualidad

para ver si me gustaba o no

Spoiler: no me gustó

Pero siempre me ha costado lidiar con las expectativas de las demás

y por las demás

quiero decir mi madre

yo callada

yo aniquilando el deseo

yo atada a cuerpos de hombres

yo​​ yo ​​yo

¿yo?

no era yo

Entonces me quise desbordar

ser fugitiva

ser fugitiva en la boca de otra humana

de otra humana

de otra lengua

lengua

saliva tierna

y entonces pensé en la canción pop del 2008:

I kissed a girl

y me gustó.





Jack Constantino

Hombre trans* fotógrafo, activista y escritor. Su práctica se centra en

feminismos, masculinidades, afrofeminismos y filosofías fronterizas. Es cofundador de los

espacios Ternura Cuir (desde 2022) y Plenos y Planos (desde 2023), dedicados a generar

actividades culturales dirigidas a disidencias. Su formación académica y artística se ve

influenciada por las luchas sociales y temáticas en torno al género.



Lxs torcidXs también escribimos

Escribo para la locura, en donde las libretas no tienen un inicio o fin..

En donde los areneros de gatos vencieron el ácido que tanto penetraba el olfato de María.

Escribo para las prisas, para aquellos que tenían qué cocinar rápido porque el trabajo es muy

exigente.

Escribo para las abuelas que siguen comprando jabones Maja, aunque los colores rojo y

negro son/fueron simbolismo de seducciòn.

Escribo para aquellas citas que nunca volvieron a repetirse,

a los abrazos borrados,

caricias bloqueadas.

Escribo para aquellas personas que no ven el tiempo.

Escribo a Lupita, que a las 15 hrs le cocina a su marido que tarda en llegar,

y no digo que esta sea una canciòn de Mecano

y moje las canas en el café y cuando regresa, no hay más que un somier.

Escribo al amor, pero también al dolor.

Escribo con la mano cansada de ejecutar argumentos,

p entonces q,

escribo con orgullo y desdén los dequeísmos que Mauricio odia.

“De que hacía mucho calor” “de que la otra vez me robaron la cartera”

“de que no me importa que tan mal suena esto”

Lxs filosofxs son mamones, o bien, somos.

Pero si la sintáctica, o el breviario de normas para escucharse como Hegel

fuera un requisito para hablar.

Escribo para lxs que no se nombran,

para la rabia que tiene Ernesto que fue llevada a un centro de conversión

porque

“algo

no

estaba

bien”.

Escribo para no tener que salir del clóset una y otra vez.

Escribo para aquellos que buscamos una familia.

Escribo para los tontos psicoanalistas que piensan que lo joto se nos quita con una hipnosis.

Escribo para quienes estamos cansadxs de esperar a que nuestrx jefe nos ceda el permiso de

cuándo

merendar.

Escribo para quienes se salieron de aquello que llamaban “hogar”

porque mamá no soportó que fueras feliz con alguien.

Y que el complejo de Edipo se fue a la mierda cuando él gènero dejó de existir.

Escribo para quienes no tenemos género.

Escribo al ruido,

a los colores, a la resistencia.

Escribo para quienes toman el camiòn antes de las 6hrs y regresan a las 21 porque hay

3 gatos, 2 hijxs y una casa que pagar.

Escribo para quienes habitamos la cocina con lxs ancestros que pasan a tocarte el hombro

y te dicen que asì está bien de sal.

Escribo con fuerza mi olor de piel y raìz

Si este escrito tuviera color, olerìa a café de olla con piloncillo,

pintura de uñas no. 69, combinado al polvo que dejaron los rastros

de haber pisado un espacio.

Si tuviera una sensaciòn,,

se sentiria como la primera vez que te presentaste enfrente a un grupo grande de personas y

dijiste

Este

soy

yo.

Y aunque el reflujo estuviera aquí, no me es algo que importa.

Porque estar aquí es una revolución.





Manda

Escribe poesía, hace fanzine y collage, pinta las calles de rosa y extraña a su abuela. Ama a su gato Ponyo, el matcha, los cigarros de clavo y el pan recién horneado.

cómplices

y que me preguntes

que pienso cuando estoy en silencio y solo te veo a tus ojos o a tus pecas

nada para ti te contesto

todo sobre de ti

nada para tus oídos

todo para mis adentros

pero de ti

entre miradas cómplices

y risas conjuntas

teniendo un entendimiento más profundo

más allá de las palabras

no puedo creer que ahora te piense al despertar

y todo el día

que ahora me seas un pensamiento fijo

y no solo recurrente

de pronto me encuentro a tu lado

sin palabras

como siempre

pero no hacen falta

el silencio es cómodo

cálido

como lo son tus manos

acariciando mi cuerpo

tus ojos mirándome a la cara

tu brazo sosteniendo mi cabeza

entre velas y gatos

no puedo creer

que me crea enamorada

y no imagino

escribir para ti o para mi

mejor para nosotras





Estefania Mares

Fronteriza nacida en el 2001, licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica. Mi trabajo gira en torno a los afectos, a través del territorio, el intercambio y la identidad. Principalmente trabajo poesía experimental, recurriendo a diferentes formatos, materiales y disciplinas. En muchas ocasiones, sin consignas explícitas, hay una carga política en mi trabajo donde se cuestiona la manera en que transitamos el mundo, desde los amores, hasta las fronteras geográficas. La cotidianidad siempre es la materia prima.



Pienso en el lenguaje binario.

Pienso en las líneas que forman los unos y los ceros.

Los dibujo una y otra vez en mi mente. Los dibujo con el dedo mientras espero que el semáforo cambie. Los dibujo tan fuerte que los hago cráter.

Las fronteras de lo uno y lo otro -pienso- ser y no ser; la aspiración y la realidad.

Pienso en dos opciones que se conocen sin querer.

Un puente.

Quiero ser un puente para este territorio partido que es mi cuerpo. La tierra en la que vivo. Literalmente. Geográficamente. Nosotrxs no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó, igual que los unos y los ceros que cortan como púas.

Ni tan el joven de ahí, ni tan la señorita; soy ese puente que por más líneas verticales que quieran ponerle, encuentra paso hasta debajo de la tierra.

Subterránea mi adolescencia.

Está bien que seas lesbiana pero no seas machorra.

Disfrazada. Como sonreír para el pasaporte. Tantos años fui el 0. Que se note que soy femenina por lo menos en la foto. ¿Quieres ser niño o qué? No, tampoco; en el fondo no quiero ser ninguno. Quiero ser el puente. Quiero ser la línea que trazas para luego adivinar el número que sigue. Quiero ser maleable, soy materia dócil para mis anhelos, los kilómetros baldíos. Al final, ya tengo el desgaste del puente, la hierba que crece en ambos lados; soy territorio cruzado.

