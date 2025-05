Tras destitución, exhibe Lupita Daniel a presuntos aviadores del servicio de agua en Cuautlancingo

CIUDAD DE PUEBLA, 22 DE MAYO 2025. Tras su destitución del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo (Sosapac), aprobada por unanimidad ayer 21 de mayo por integrantes del Consejo de Administración de dicho organismo, la exalcaldesa de Cuautlancingo Guadalupe Daniel Hernández exhibió esta mañana la existencia de presuntos aviadores en el organismo que hasta ayer dirigiera.

En encuentro con medios celebrado en un restaurante del Centro Histórico de Puebla, Lupita Daniel exhibió tres cheques que en el Sosapac, según comenta, le pidieron firmar, a nombre de «tres personas que supuestamente están dadas de alta como trabajadores«, mismos que la hoy extitular buscó, pero no pudo encontrar.

Según explicó Lupita Daniel, por lo general los pagos al personal los hace la dependencia vía transferencia electrónica, por lo que encontró sospechoso que se recurriera al formato de los cheques, por lo que se negó a firmarlos.

La exfuncionaria asestó tajante:

«Por eso se me acusa de tener parado el sistema. Pero no está parado; yo no voy a firmar actos de corrupción como estos».