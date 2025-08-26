¡Valdivia al rescate de su patrimonio! Encuentro de historias de La Bomba Bar

Este domingo 31 de agosto, se invita a toda la comunidad a compartir sus vivencias y anécdotas en la picada más antigua de la ciudad capital de Los Ríos

Autor: El Ciudadano
¿Viviste alguna aventura en La Bomba? ¿Algún familiar te contó algo? ¿Alguien que conoces trabajó aquí? ¿Jugaste cacho o dominó? ¿Conociste a alguien interesante?

Todo eso y más es lo que busca rememorar el proyecto “La Bomba Bar – Patrimonio de Valdivia”. Para ello, el histórico restaurant de Caupolican esquina Arauco convoca a toda la comunidad este domingo 31 de agosto, a participar de un encuentro ciudadano donde compartir anécdotas, historias, fotos, cartas, recortes o cualquier tipo de archivos y vivencias relacionados al recinto.

La iniciativa es financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural 2024, y su objetivo principal es gestionar la conservación del emblemático edificio que alberga el tradicional restaurante, y la obtención del estatus de Inmueble de Conservación Histórica, lo que brindaría protección legal a esta histórica casona de 1903.

Con más de 35 años de historia, La Bomba Bar se ha posicionado, como uno de las «picadas» recomendadas por el público en general, en Valdivia, y para todo Chile. Cuenta con dos amplios salones (comedor y bar), donde degustar la exquisita cocina criolla y los mejores tragos de la ciudad. Entre los productos que se destacan están su rica cazuela, las jugosas empanadas, un rico borgoña o una cañita de vino, todo hecho con el propósito de entregar al cliente un momento agradable junto a la familia en un local acogedor y comunitario.

El emblemático edificio ha resistido desastres como el gran incendio de 1909 y el megaterremoto de 1960. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantención lo han puesto en peligro. “Un problema recurrente en la historia de Valdivia es la desaparición de edificios patrimoniales con alto valor cultural y arquitectónico”, señala María Emilia Villagra, responsable del proyecto. La protección legal es fundamental para asegurar que este patrimonio no se pierda.

Si alguna vez entraste, cantaste, celebraste o simplemente escuchaste historias en La Bomba Bar de Valdivia, esta invitación es para ti. La cita es este domingo 31 de agosto, a las 15:00 horas en el mismo local, ubicado en Caupolicán 594, esquina con Arauco, Valdivia.
Si no puedes asistir al encuentro, puedes compartir tu historia en este formulario.

Fuente: atvvaldivia.cl y La Bomba Bar facebook.

