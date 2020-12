Perú anuncia reforma policial tras escándalo sobre represión en las protestas

El Ministerio del Interior de Perú anunció este sábado una reforma policial, luego de que se difundiera en los medios una fotografía de un efectivo empleando un arma de fuego para reprimir protestas de trabajadores del sector agroindustrial, en las que murieron tres personas.

“Yo no puedo decir que esa persona (el policía fotografiado) es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego. Es muy alarmante esta fotografía y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional del Perú porque esto simplemente no puede ocurrir”, expresó el titular de la cartera, José Elice; citado por la agencia de noticias Sputnik.

Desde hace varias semanas – a pesar de la pandemia –, se han registrado fuertes manifestaciones en Perú, debido al descontento de los trabajadores agrícolas por la aprobación de la ley que aumentó en 2,5 dólares el jornal diario, cuando ellos exigían al menos 8,5 dólares de incremento.

Ante esta situación, se ha generado fuertes choques entre los trabajadores y funcionarios policiales, que dejó un saldo de 24 heridos, entre ellos 15 agentes y un bebé de un mes de nacido, el cual resultó intoxicado por los gases lacrimógenos.

Los hechos fueron repudiados por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien expresó su solidaridad con los familiares fallecidos.

Como Gobierno nos solidarizamos y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los peruanos fallecidos, en el marco de las protestas registradas en el norte del país. — Violeta Bermúdez (@VBermudezV) December 31, 2020

Por su parte, la presidente del Congreso, Mirtha Vásquez; repudió también los hechos, así como instó a “ criminalizar la protesta”.

A pesar de que la norma se modificó, tampoco dejó contento al poderoso gremio empresarial agrícola, que afirma que el incremento afectará a unas 2.000 empresas y unos 200.000 empleos.

Las empresas agroexportadoras han gozado del apoyo estatal por dos décadas pagando menos impuestos, incluso que empresas más pequeñas de otros sectores. Las ganancias agroexportadoras son extraordinarias.

Convocatoria de urgencia al Consejo de Ministros

El presidente de Perú Francisco Sagasti, convocó este jueves “con carácter de urgencia” al Consejo de Ministros y al gobernador regional del departamento de La Libertad, Manuel Llempén, luego de que se produjeran tres muertes de manifestantes campesinos en las que la Policía estuvo implicada.

“Deploramos y rechazamos lo ocurrido en La Libertad. Condenamos a quienes incitan a la violencia. Sancionaremos a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego”, expresó el presidente en sus redes sociales, luego de que Defensoría del Pueblo confirmara que el tercer fallecido se llamaba Reynaldo Reyes Ulloa, y habría sido impactado por un proyectil en la Panamericana Norte, donde se producen los enfrentamientos.

Las manifestaciones se desataron luego de que este martes el Congreso aprobara una legislación que determina un nuevo régimen laboral agrario. Esa normativa establece dar un bono a los trabajadores equivalente al 30 % del ingreso mínimo, entre otras disposiciones.