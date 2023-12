Caso Valeria Vivanco: Defensa no descarta apelar sentencia condenatoria mientras Contreras insiste en inocencia

Este miércoles, el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 12 años de presidio efectivo a Leonel Contreras Canales como autor del homicidio de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, perpetrado en junio de 2021 en la comuna de La Granja.

Esto, pese a que el Ministerio Público y los querellantes solicitaban 15 años de cárcel para el suspendido funcionario de la PDI, quien ya había sido declarado culpable por el homicidio de la subinspectora.

Tras esta sentencia, la defensa de Contreras no descarta apelar a la sentencia mientras se insiste en la inocencia del exdetective.

«Tenemos un compromiso con Leonel y su familia, que es seguir con esto hasta las últimas instancias, porque mantenemos nuestra posición de que Leonel es inocente. Vamos a estudiar la sentencia para, dentro de los plazos legales, ejercer los recursos que correspondan dentro de los plazos de 10 días», expresó Ernesto Muñoz, abogado de Contreras; citado por 24Horas.

Por su parte, la madre de la víctima, Jacqueline Caru, insistió en que la pena de 12 años de cárcel decretada para Contreras no es suficiente.

«Mi hija no pudo ser mamá, no pudo tener su hogar, no tuvo nada, le quitaron todos sus sueños y a nosotros cadena perpetua de dolor», sostuvo.

El caso se remonta a junio de 2021, cuando tres funcionarios de la Policía de Investigaciones acudieron a investigar un homicidio en la Población Santo Tomás, en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

Cuando los detectives se acercaron a fiscalizar un automóvil sospechoso que se encontraba estacionado en el lugar, los sujetos a bordo intentaron darse a la fuga. En ese momento, la subinspectora Valeria Vivanco, de 25 años, recibió un disparo que le quitó la vida.

Si bien al principio se pensó que fueron los pasajeros del vehículo quienes agredieron a Vivanco, en la indagatoria se comprobó que el disparo fue realizado por su mismo compañero, Leonel Contreras.

Las pericias arrojaron que Contreras tenía pólvora en sus manos, lo que confirmó que disparó su arma de servicio. Sin embargo, él apuntó contra su compañero, el subcomisario Felipe Gallardo, tesis que fue descartada por la Fiscalía.

