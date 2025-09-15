Detienen al “Pastor Soto” en el Te Deum: desoyó advertencias, gritó con altoparlante y terminó oponiendo resistencia

Videos compartidos en redes sociales captaron los gritos y consignas que lanzó el controvertido activista evangélico, los cuales se centraron en su oposición a proyectos de ley sobre aborto y eutanasia.

Detienen al “Pastor Soto” en el Te Deum: desoyó advertencias, gritó con altoparlante y terminó oponiendo resistencia
Autor: Leonardo Buitrago
Leonardo Buitrago

Un altercado empañó el desarrollo del tradicional Te Deum Evangélico este domingo en la comuna de Puente Alto. Javier Soto, más conocido como “Pastor Soto”, fue detenido por el delito de atentado contra la autoridad.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Catedral Evangélica Metodista Pentecostal, epicentro de la ceremonia religiosa que congregó al Presidente de la República y algunos aspirantes a la Moneda como Jeannette Jara (Unidad por Chile), Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser ( Partido Nacional Libertario), junto a otros representantes de los poderes del Estado.

De acuerdo con el reporte policial, el origen de la confrontación fue la actitud disruptiva de Soto, quien apostado a las afueras del templo, aprovechó la llegada del mandatario para vociferar consignas políticas y religiosas mediante un altoparlante.

Videos compartidos en redes sociales captaron los gritos que lanzó, los cuales se centraron en su oposición a proyectos de ley sobre aborto y eutanasia, dirigiendo sus críticas de manera directa al jefe de Estado.

“Presidente Boric: Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Aquí está el Presidente que está legislando una ley criminal y asesina, como es el aborto legal. Gobierno criminal, gobierno asesino”, dijo por el altoparlante.

Tras lanzar estas proclamas y desobedecido instrucciones de Carabineros, el controvertido activista evangélico intentó avanzar físicamente hacia el vehículo del Mandatario, momento en el que fue interceptado por los uniformados

El procedimiento no estuvo exento de forcejeos. Como se aprecia en las grabaciones, aunque Soto opuso resistencia finalmente los carabineros lo arrestaron.

Desde la institución uniformada, no detallaron si la detención se ejecutó específicamente por el lanzamiento de algún objeto o exclusivamente por los gritos y la posterior resistencia.

El Pastor Soto permanece bajo arresto a la espera de su control de detención, el cual está previsto para la jornada de este lunes y donde se definirán los cargos que enfrentará.

A continuación puedes ver los videos del altercado:

Relacionados

Leonardo Buitrago

“Respeto y unidad”: Jeannette Jara participó del Tedeum Evangélico junto a Joel Olmos y Matías Toledo

Hace 17 horas
Leonardo Buitrago

Tras 46 años de búsqueda: Gemelas raptadas en dictadura se reencuentran con su madre de Hualpén en emotivo abrazo

Hace 2 días
Leonardo Buitrago

Ropa para perros: ¿Qué razas realmente la necesitan y cuál es la tela adecuada?

Hace 2 semanas
Leonardo Buitrago

Santiago: Carabineros condenados por golpear a Moisés Órdenes en Plaza Ñuñoa cumplirán su 'pena' en libertad

Hace 5 días
Leonardo Buitrago

"Odio, clasismo y retroceso": Comando de Jara y ministra Orellana emplazan a Kaiser tras discurso con estrofa pinochetista

Hace 2 meses
Leonardo Buitrago

Última cuenta pública, el último intento del Gobierno

Hace 4 meses
Leonardo Buitrago

Por qué en Israel no quieren a los misioneros evangélicos

Hace 2 meses
Leonardo Buitrago

Corte de Apelaciones de Valdivia rechaza recurso de amparo presentado por hijos de Julia Chuñil

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

Aborto sí, aborto no. Eso lo decido YO

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano