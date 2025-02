El impacto del uso de armas de asalto en la letalidad de los tiroteos masivos en EE.UU.

Un reciente estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) Network Open advierte que los tiroteos masivos en Estados Unidos en los que se emplean armas de asalto son significativamente más letales que aquellos en los que no se utilizan este tipo de armamento. La investigación analizó 184 tiroteos masivos ocurridos entre 1966 y 2023, y encontró que los ataques con armas de asalto generan en promedio 0,72 muertes adicionales por incidente.

El estudio también destaca que, aunque las pistolas son el arma más comúnmente utilizada en los tiroteos masivos (presentes en el 79% de los casos), las armas de asalto, aunque menos frecuentes, fueron utilizadas en el 29% de los incidentes. Sin embargo, solo el 7% de los tiroteos se llevaron a cabo exclusivamente con este tipo de armamento.

Otro aspecto clave de la investigación es la experiencia de los tiradores con las armas de fuego. Según el estudio, el 89% de los tiradores que usaron armas de asalto tenían experiencia previa con armas, mientras que solo el 70% de los atacantes que utilizaron otras armas contaban con dicha experiencia. Este factor podría influir en la letalidad de los ataques.

Los autores del estudio sugieren que políticas más estrictas sobre el acceso a las armas de asalto, como la implementación de restricciones por edad y el refuerzo de requisitos de almacenamiento seguro, podrían reducir la cantidad de muertes en este tipo de incidentes. Asimismo, recomiendan fortalecer las órdenes de protección de riesgo extremo, que permiten retirar temporalmente armas de fuego a personas que representen una amenaza.

Finalmente, el estudio subraya que casi la mitad de los autores de tiroteos masivos revelan sus planes antes de cometer el ataque, lo que abre una puerta a intervenciones preventivas. Según los investigadores, la detección temprana y la regulación de armas podrían ser clave en la lucha para prevenir futuros tiroteos masivos.

Este informe llega en medio de un debate en curso en Estados Unidos sobre la regulación de las armas de fuego, un tema polarizante que sigue ocupando un lugar central en la agenda política del país.

Fuente: Agencia Xinhua/El Ciudadano

Foto: Redes

