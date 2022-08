Localizan a 411 poblanos desaparecidos de abril a junio de 2022: FGE

De abril a junio de 2022, se han localizado a 411 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en Puebla, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.

Durante la ceremonia para entregar reconocimientos al personal de la FGE, Higuera Bernal señaló que esta cifra representó un incremento de 13.9 por ciento con respecto al primer trimestre de este año.

Del total, indicó que el 55.7 por ciento fueron mujeres, con 229 casos y el resto, 182 hombres. Añadió que el 84 por ciento de los casos fue “por ausencia voluntaria”.

Para la localización de estas personas, dijo, se realizaron 6 mil 41 acciones de investigación, cinco cateos y se detuvieron a 13 personas en flagrancia delictiva.

No obstante, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a la fecha, aún hay 2 mil 424 personas en esta situación en Puebla.

Del total, mil 504 son hombres, lo que representa el 62.05 por ciento; 917 son mujeres, es decir, el 37.83 por ciento; y sólo en tres casos no se determinó el sexo.

La diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas, es que en la primera situación, la persona que no se sabe en dónde está, es víctima de un delito, mientras que en el segundo caso, no hay un indicio que compruebe que hay un crimen de por medio.

Otorgan 3 mil medidas de protección en segundo semestre

El titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, también destacó que de abril a junio del presente año, también se emitieron 2 mil 942 medidas de protección a personas vulnerables o en riesgo de algún delito; esto significó un 28.3 por ciento más que en el primer trimestre de 2022, añadió.

Por otro lado, señaló que en este periodo se iniciaron 20 mil 427 carpetas de investigación y se determinaron un total de 29 mil 83, con 144 mil actos de investigación.

Asimismo, se cumplieron 319 órdenes de aprehensión, en donde destacó a los involucrados por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez y por el linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango.

Habrá archivo para la FGE y 10 sedes ministeriales

En tanto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que antes de que termine el 2022, espera que esté listo un edificio “moderno” para albergar el Archivo General de la FGE.

Además, entregarán 10 sedes ministeriales en diferentes municipios del estado, con el objetivo de mejorar el trabajo de la FGE y de la impartición de justicia.

Foto: Agencia Enfoque

