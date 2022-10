Pobladores de Calpan cierran presidencia; gobierno advierte denuncias

Pobladores de San Andrés Calpan exigieron al alcalde Fernando Castellanos Hernández más seguridad y cerraron la presidencia municipal, un día después del incendio de una patrulla.

En protesta, los vecinos impidieron el acceso a funcionarios y pidieron que el edil de Movimiento Ciudadano renuncie por no responder en el combate de la seguridad.

Durante su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que lo ocurrido en Calpan es reprobable y anunció denuncias en contra de quienes causaron daños.

Mientras, los pobladores pidieron diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación estatal y de seguridad pública, ante las denuncias del incremento de robos en la región.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de 2022 se han registrado dos robos a casa habitación, dos a transportistas, dos por robo de auto y dos más a negocio.

Se han denunciado cuatro atracos de motocicletas y en vía pública se tiene registro de tres asaltos a transeúntes. No hay reporte de asesinatos.

El gobierno de Puebla presentará las denuncias correspondientes contra quienes quemaron una patrulla y un automóvil el pasado domingo 2 de octubre en el municipio de San Andrés Calpan.

Durante su conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reprobó los actos de violencia en Calpan, por la liberación de tres presuntos ladrones, quienes supuestamente habían sido descubiertos en flagrancia.

El mandatario dijo que aclarará la responsabilidad de los presuntos delincuentes, pero señaló que la quema de vehículos oficiales constituye un delito “que no se permitirá”.

“Repruebo todos esos hechos, y hay que dividir las cosas en lo que se ve, si el reclamo es porque la policía municipal liberó a tres personas señaladas como presuntos responsables de la comisión de un delito, debe de quedar aclarado”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla

Asimismo, lamentó las formas de expresión e inconformidad de la población porque son constitutivas de delitos.

«Para asuntos de esta naturaleza no hay que incendiar patrullas, no, eso son delitos. Se van a presentar denuncias por estos hechos y quién haya participado quedará determinada su responsabilidad. No vamos a permitir más casos de estos, que lo entienda la gente”