“Abajo el bloqueo contra Cuba”: protesta convocada frente a la embajada de EE.UU. en Santiago activa alerta a ciudadanos estadounidenses

Bajo el lema “Abajo el bloqueo contra Cuba. Contra la agresión imperialista, la unidad de los pueblos avanza”, un grupo de diversas organizaciones progresistas convocó a una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile para este martes lo que provocó que la sede diplomática activara una alerta a sus ciudadanos.

De acuerdo con la convocatoria, la movilización se realizará a partir de las 18:00 horas en Embajada estadounidense ubicada en la avenida Andrés Bello 2.800 de la comuna Las Condes, del sector nororiente de Santiago.

La protesta es organizada por el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile, el Partido Comunista de Chile (PCCh), las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), la Brigada de Propaganda Popular, el Instituto Chileno de Cultura José Martí, el Colectivo Profesionales por el Socialismo, el Observatorio Internacional Radomiro Tomic, COFADECO, ACAI y ELAM, entre otros.

«Chile se levanta en solidaridad con Cuba. ¡Cuba no está sola!», señalaron las agrupaciones.

La protesta se llevará a cabo en un contexto de creciente deterioro de las condiciones de vida en Cuba, agravado por el endurecimiento del bloqueo económico y energético por parte de Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional por una supuesta “amenaza” cubana a su seguridad nacional y autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que vendan o suministren petróleo a la isla.

Desde La Habana denunciaron enérgicamente que, con este denominado «bloqueo energético», la administración del magnate republicano busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

Embajada de EE.UU. activa alerta a sus ciudadanos

La Embajada de EE,UU, en Chile emitió una alerta a sus ciudadanos por una “manifestación programada para realizarse frente a la Embajada en Santiago, Chile, a las 18:00 horas del martes 10 de marzo de 2026”.

De acuerdo con Bio Bío Chile en la comunicación, la sede diplomática de Washington en nuestro país advierte que “incluso las manifestaciones que están destinadas a ser pacíficas pueden volverse confrontacionales y escalar rápidamente”.

“Las autoridades locales podrían aumentar las medidas de seguridad, incluyendo cierres de calles, restricciones de tránsito o una mayor presencia policial en las zonas donde ocurran manifestaciones”, Señalaron según el medio citado.