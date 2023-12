Agustín Romero: El facineroso diputado republicano que cobró $11 millones por horas extras ilegales

Por Jorge Molina Araneda

Agustín Romero Leiva es un abogado y político chileno, militante del Partido Republicano. Desde marzo de 2022 se desempeña como diputado de la República en representación del distrito número 8 de la Región Metropolitana, que comprende las comunas de Lampa, Maipú, Cerrillos, Quilicura, Tiltil, Colina, Estación Central y Pudahuel, por el período legislativo 2022-2026.

En octubre de 2021, la Municipalidad de Santiago, dirigida por Irací Hassler (PC), informó que presentó una querella por fraude y falsificación de instrumento público contra “tres exfuncionaros de alta confianza” del exalcalde Felipe Alessandri (RN), quienes habrían cobrado más de $147 millones en horas extras entre 2017 a 2021.

La acción judicial -explicó el municipio en un comunicado- se enmarcó en “la revisión de antecedentes relativos al pago por concepto de trabajos extraordinarios que, supuestamente, dichos funcionarios, habrían realizado los días sábados, domingos y festivos”.

“Que, a pocas semanas de que asumió la nueva Administración Municipal de Santiago, en el marco de información solicitada por la Contraloría General de la República, se tomó conocimiento del pago habitual de altas sumas que percibieron funcionarios de confianza del exalcalde de Santiago, señor Felipe Alessandri Vergara”, señalaba la querella.

Aquellos funcionarios de confianza son: Juan Francisco García (exadministrador Municipal), Agustín Romero (actual diputado y exdirector de Asesoría Jurídica) y José Ignacio Labbé (exjefe de Gabinete).

“Por concepto de trabajos extraordinarios que supuestamente habrían realizado a continuación de la jornada laboral ordinaria (lunes a viernes después de las 17:30 hrs.) o durante los días sábados, domingos y festivos, conforme el artículo 63 y siguientes del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con infracción a los deberes funcionarios propios de cada uno de ellos, entre otros, el deber de probidad que les obliga a velar por el interés institucional por sobre el particular y el deber de abstención, no obstante no corresponderle una parte de estos pagos, en consideración a no existe certeza de que hubieren desarrollado efectivamente dichos trabajos extraordinarios, especialmente aquellos correspondientes a los días sábados, domingos y festivos”, agrega la querella.

El texto indica además que “solo entre estos tres estrechos colaboradores del exalcalde Alessandri, el Municipio de Santiago desembolsó, por concepto de supuestos trabajos extraordinarios, la suma total de ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y seis mil ciento un pesos ($147.286.101)”.

Misteriosamente aquella cifra se redujo considerablemente, a saber: en agosto de este año se enviaron cartas a los tres acusados para realizar una audiencia y regularizar el pago de los dineros mal habidos ante las irregularidades detectadas. Sin embargo, ninguno asistió. Por ende, en octubre de 2023 la Municipalidad de Santiago demandó civilmente a los tres involucrados, pero ahora la acción judicial busca que Romero devuelva $11.320.978, mientras que García haga lo propio con $13.918.846 y Labbé con $11.112.008.

A raíz de lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago designó a la ministra María Loreto Gutiérrez para iniciar un juicio de “cobro de pesos” contra Romero, para que restituya lo que irregularmente recibió en pago de horas extras.

La ministra Gutiérrez, con amplia trayectoria en tribunales, ya asumió sus funciones y en los próximos días emplazará formalmente a Romero a restituir los fondos percibidos, antes de eventualmente decretar medidas como el embargo de bienes.

Cabe consignar que el diputado Romero también enfrenta una investigación penal por fraude y falsificación de instrumento público, delitos que podrían derivar en una solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones.

Finalmente, nos encontramos de nuevo ¡vaya casualidad! con otro acólito más de la ultraderecha, cuya astucia y sagacidad solo le ayudan para servirse de la política y sus contactos y, por ende, hacer lo que su sector político desarrolla con más habilidad… esquilmar los dineros fiscales.

