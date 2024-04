Alcalde Jadue califica de «autoritaria e inconstitucional» medida que le impidió viajar fuera del país

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), denunció este jueves que se le impidió salir del país para realizar un viaje de tres días pese a no existir medidas cautelares en su contra. Además, el edil aseguró que la fiscalía amenazó con detenerlo en caso de que intentara dejar el territorio nacional.

«Estamos ante una acción arbitraria, aquí no hay debido proceso, pues se ha establecido una medida cautelar de facto, que es no sólo ilegal sino que una violación fragrante de mis garantías constitucionales», indicó el jefe comunal a través de un comunicado difundido por la Municipalidad Recoleta.

«Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin problemas, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje (…) Allí me entero que desde la fiscalía no querían que viajara, lo que me parece de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón», relató.



Ratificó que no tienen ninguna medida cautelar vigente o siquiera solicitada por la Fiscalía.

«La Fiscal me amenaza con detenerme a través de mi abogado. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional y ejerceré todas las medidas judiciales y administrativas, que además está limitando mí que hacer como Alcalde en ejercicio».

Desde la defensa del alcalde Jadue indicaron que se realizarán todas las acciones judiciales y administrativas que sean pertinentes desde hoy pasadas las 14:00 horas.

Según información a la que tuvo acceso El Ciudadano, a Jadue se le impidió subir a un avión con destino a Venezuela -país al que había sido invitado por Nicolás Maduro- bajo el argumento de que existía «peligro de fuga». Sin embargo, a la fecha la justicia no ha decretado arraigo nacional ni otro tipo de medida cautelar.

De acuerdo a La Tercera, fue personal de la Policía de Investigaciones el que alertó a la fiscalía de la presencia de Jadue en el aeropuerto, lo que motivó a que la fiscal Giovanna Herrera llamara al abogado del alcalde y le advirtiera que, de concretarse el viaje, se despacharía una orden de detención en su contra. Esto bajo la sospecha de que podría solicitar asilo al gobierno de Nicolás Maduro.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía también emitió un comunicado de prensa en el que explicó sus razones para impedir el viaje del alcalde de Recoleta hacia Venezuela.

«El día 17 de abril a las 22.30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue Jadue, por cuanto se tomó conocimiento, que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela», señala el comunicado.

Desde el ente persecutor indicaron que Jadue, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo y se le informó «al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal, para cumplir con el objetivo».

«Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado, se desistió voluntariamente, de viajar», indicó la Fiscalía.

Está previsto que el jefe comunal sea formalizado el próximo 29 de mayo por los presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la iniciativa de las Farmacias Populares.

Sin embargo, Jadue ha argumentado que el proceso judicial en curso responde a un intento de «sacarlo de la carrera presidencial» por la vía administrativa, llegando incluso a denunciar un lawfare en su contra.

«No nos han podido ganar en las ideas, ni en los programas de gobierno, ni en las acciones, ni en las políticas públicas, por lo tanto, nos quieren sacar de carrera, pensando en el futuro, por la vía administrativa», denunció el edil en el programa “Sin Maquillaje”.

