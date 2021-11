Ante críticas y repudio popular por cuestionar derecho al voto de las mujeres: Diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, cierra su cuenta en Twitter

Johannes Kaiser, diputado electo con el 11,7% de los votos en el Distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) por el Frente Social Cristiano, se encuentra en el centro de críticas al ser objeto de rechazo por sus controversiales declaraciones contra el derecho de las mujeres a votar.

A través de declaraciones emitidas en un live y con una actitud que se ganó el repudio en las redes sociales, cuestionó la capacidad de las féminas en el sufragio, derecho conseguido gracias a años de lucha y movilización a partir de 1946.

En sus palabras, el representante del Partido Republicano, cuyo líder es José Antonio Kast, calificó como “una especie de esquizofrenia” el resultado de que las mujeres puedan elegir, por lo que cuestiona que haya sido “una buena idea” el derecho al voto de este sector y, además aprovechó para asomar su opinión sobre los inmigrantes al sugerir que son violadores.

“Lo que pasa es que también tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tu realmente te preguntas si el derecho a voto (de las mujeres) fue una buena idea”, dijo.

Johannes Káiser, Diputado electo del partido Republicano pone en duda el derecho a voto de las Mujeres. pic.twitter.com/iQDur5vo0S — Prensa Popular (@PrensaPopularD) November 23, 2021

Con esta reciente declaración, Johannes Kaiser -hermano del abogado y analista político de ultraderecha, Axel Kaiser-, evidencia las pretensiones retrógradas en materia de género y derechos de las mujeres ante un eventual gobierno liderado por José Antonio Kast.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y los usuarios y usuarias se pronunciaron para mostrarse asqueados y condenar la postura del político, con comentarios en los que lo califican de misógino, energúmeno, troglodita, entre otros.

En esta línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, también se expresó para resaltar que “es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres” y agregó que “llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupen espacios de responsabilidad política, por un país mejor y más próspero”.

Es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres. Llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupen espacios de responsabilidad política, por un país mejor y más próspero. — Mónica Zalaquett S. (@monicazalaquett) November 23, 2021

Referéndum revocatorio para el Troglodita Johannes Kaiser diputado electo del Partido Republicano — F‰⅘ (@didiferroso) November 23, 2021

Y que dice es candidato Kast sobre los dichos de Johannes Kaiser?? es un miembro del Partido Republicano, SU partido, representa la visión completa del conglomerado?? son todos así? esa es la forma en que se tratará a las mujeres en su gobierno? — k (@_berniesadness) November 23, 2021

Johannes Kaiser como te gustaría quitarnos el derecho a voto…pero te vas a quedar con las ganas misógino ql que las mujeres unidas votamos #Boric #GabrielNosUne 🌳✊🏻 pic.twitter.com/Z388B490GR — La Thay (@Yo_NoTuveRojo) November 23, 2021

¿Quién chucha escoge a estos orates? ¿Cómo puede haber gente tan poco informada, o con tan poca empatía que elija a estos energúmenos? #JohannesKaiser https://t.co/dCf1CmKuBk November 23, 2021

Están saliendo muchos dichos de Johannes Kaiser y francamente dan asco, revuelven la guata.



Quién chucha votó por este hdp? Me imagino que sus votantes son igual de horribles q él. Y eso da aun más miedo. — Karin Raskólnikova 💊 (@Kariiinyi) November 23, 2021

Enfrentamiento con Monserrat Álvarez

Durante la mañana de este martes el diputado electo por el Partido Republicano, participó del matinal Contigo en la mañana, de CHV, donde justificó sus dichos catalogándolos de “sarcasmo«.

Según contó Kaiser, el video corresponde a una entrevista hecha en 2016, a propósito de los hechos delictivos ocurridos la noche de año nuevo en Austria, país donde él se desempeñaba como recepcionista de un hotel.

Electo diputado

Johannes Káiser del partido Republicano, es interpelado en #ContigoCHV por sus dichos sobre el derecho a voto de la mujer:



Monserrat: "¿Por qué cuestiona el derecho a voto de la mujer?".



Káiser: "Si ud no es capaz de entender el sarcasmo le regalo un detector". pic.twitter.com/nKHBEewsf6 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) November 23, 2021

Cuando en el matinal replicaron el clip del video cuestionando los derechos de las mujeres, Kaiser señaló: “lo que hablaba ahí era cómo la gente puede votar por partidos que están literalmente yendo contra sus intereses más evidentes. Eso fue hace cinco años atrás”, explicó, apelando a la falta de “contexto histórico” de la propuesta.

Al respecto la conductora Monserrat Álvarez le preguntó: “¿por qué cuestiona el derecho a voto de las mujeres?”.

“Pero si usted no es capaz de detectar el sarcasmo, le regalo un detector”, replicó el parlamentario electo por el Partido Republicano y simpatizante del presidenciable José Antonio Kast. “No me hable así”, respondió Álvarez, para que finalmente Kaiser dijera: “discúlpeme, pero si no es capaz de entender el sarcasmo, es su problema”.

Abandona Twitter

Tras la ola de críticas en redes sociales que recibió debido a su polémica opinión respecto al voto femenino, Johannes Kaiser, decidió cerrar su cuenta de Twitter, lo que generó una serie de reacciones en las redes sociales.

Así que el Pinochetista Johannes Kaiser bajó su cuenta de Twitter. El señor "sarcasmo" es un negacionista, machista que odia la democracia. pic.twitter.com/8AsOk5Azjm — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) November 23, 2021

Acaba de cerrar su cuenta Johannes Kaiser, que es un fiel representante de lo que es ser parte del Partido Republicano 🤷🏻‍♂️ puros nazi al peo, que no deben tener espacio en la política, pero ya fue electo 😭🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😡



Bastó 1 día de información, para que no sea tolerable gente así 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/JlZA1zes3l November 23, 2021

Y como buen funao cerró su Twitter #JohannesKaiser — trinidad alvear (@trinidadalvear) November 23, 2021

Otras polémicas declaraciones

Dentro de las entrevistas que ha realizado el recién electo diputado, se ha mostrado a favor del porte de armas por la ciudadanía para «protegerse» de la delincuencia y, eventualmente, «rebelarse contra un Estado tiránico». También se ha mostrado en contra de la condena por violación a los Derechos Humanos en dictadura cumplida por exmilitares.

A raíz de la polémica generada por sus lamentables declaraciones sobre el derecho a voto para las mujeres en Chile, han salido a la luz otras frases polémicas emitidas por el recién electo diputado.

«Un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada«, escribió en 2018 mediante su cuenta de Twitter.

«Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados», declaró el ahora parlamentario durante una conversación con el abogado Maximiliano Murath, haciendo referencia a personas que fueron asesinadas por agentes de la Dictadura de Augusto Pinochet.

Johannnes Kaiser, el diputado de KAST: "…la mujeres que han sido violadas y que no denunciaron son cómplices…" pic.twitter.com/cVD0u5qbAu — PIENSAPRENSA 288,4 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 23, 2021

«Estas feministas que aparecen ahora, diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores, son cómplices de las violaciones que estos pudieron perpetrar, gracias a su silencio», expresó Kaiser en una publicación en Twitter en 2019.

«Si el tema del cambio climático fuese tan serio como dicen y con tanto respaldo científico, entonces tendríamos a premios Nobel de física, química y otros haciendo llamados a cerrar la economía mundial, y no a una chica con Asperger«, indicó en relación a Greta Thunberg, la joven sueca que lidera una cruzada en contra el cambio climático.