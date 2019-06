Aumentan críticas al Gobierno por «insuficiente» financiamiento para Ley Nacional del Cáncer

El pasado miércoles, la senadora DC Carolina Goic realizó una dura crítica al Gobierno respecto a las condiciones en las que avanza la iniciativa para una Ley Nacional del Cáncer. La parlamentaria acusó que en la Comisión de Salud del Senado -de la cual es una de sus integrantes- fueron «forzados» a aprobar una legislación contra la mortal enfermedad que en la práctica «no resuelve nada, que es letra muerta». En ese contexto, Goic llamó al Presidente Sebastián Piñera a «explicarle a los pacientes y familias que el proyecto que firmó con bombos y platillos en La Moneda ¡es humo!».

La congresista magallánica cuestionó así el déficit de recursos que tendrá la Ley Nacional del Cáncer. «Para una familia de clase media tener un cáncer es la ruina. Hoy en día no tienen acceso al financiamiento de esta enfermedad», apuntó luego la senadora en Última Mirada de CNN Chile.

Carolina Goic. Foto: t13.cl

Ocurre que a través de una indicación, el Ejecutivo estableció en solo $20 mil millones anuales los fondos destinados a infraestructura y equipamiento en la nueva legislación contra el cáncer, cuando de acuerdo a las cifras que manejan organizaciones vinculadas al tema se necesitan $170 mil millones.

De ahí que a las críticas de la parlamentaria DC se sumaran las de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, entidad que consideró insuficientes los recursos asignados para la ley.

En ese sentido, advirtieron que las autoridades de Salud no consideraron las propuestas que ellos realizaron para obtener el financiamiento requerido por la normativa. Consignada por Radio Bío Bío, la presidenta de la organización, Piga Fernández, detalló que propusieron al Gobierno aumentar el impuesto al tabaco y alcoholes para lograr los recursos que se necesitan. «A nosotros como pacientes nos cuesta entender por qué no avanzamos; o sea, si hay una propuesta de dónde sacar los recursos, cómo no se utiliza», apuntó la dirigenta.